Бизнес в 2024 году сможет получить 15 тысяч грантов на развитие — Finance.ua

Бизнес в 2024 году сможет получить 15 тысяч грантов на развитие Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Бизнес в 2024 году сможет получить 15 тысяч грантов на развитие

Правительство расширяет программы поддержки бизнеса и призывает местные власти присоединяться к их софинансированию. В следующем году малые и средние предприятия могут получить от государства 15 тысяч грантов на развитие.

Об этом отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко во время выступления на XVII Украинском муниципальном форуме.

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«В следующем году правительство расширит программы поддержки бизнеса, и мы призываем местные общины присоединяться к их софинансированию. В частности, на 2024 год мы заложили в бюджет 18 млрд грн на продление доступного кредитования отечественных предпринимателей по программе 5−7-9%. Продлим грантовые программы для начала или расширения бизнеса. В следующем году мы можем выдать 14 тысяч микрогрантов для малого бизнеса — до 250 тысяч грн и 1 тысячу грантов для перерабатывающих предприятий, которые могут получить до 8 миллионов грн на развитие», — рассказала Свириденко.

По ее словам, в следующем году будет действовать программа частичной компенсации производства сельхозтехники, которая позволит поддержать отечественных машиностроителей и стимулировать их развитие.

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Впервые в бюджете заложен 1 млрд грн на расширение сети индустриальных парков, на территории которых предприниматели могут пользоваться рядом льгот.

Приобщиться к созданию индустриальных парков могут и местные органы власти.

Также в следующем году продолжит действовать программа ипотечного кредитования «єОселя», благодаря которой стимулируется развитие жилищного строительства и смежных отраслей. В ряде областей местные власти уже присоединились к компенсации ипотеки для отдельных категорий граждан, в частности, региональные программы компенсации есть в Черновицкой, Николаевской, Закарпатской, Одесской области и в городе Кривой Рог.

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