В 2024 году в Украине расширят инструменты поддержки бизнеса — Finance.ua

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В 2024 году в Украине расширят инструменты поддержки бизнеса

Казна и Политика
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В 2024 году в Украине расширят инструменты поддержки бизнеса
В 2024 году в Украине расширят инструменты поддержки бизнеса
В следующем году правительство расширит инструменты поддержки бизнеса, особенно перерабатывающей отрасли, и привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.
Об этом отметила министр экономики Юлия Свириденко, выступая на Export Credit Forum 2023.
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«Мы будем стимулировать перерабатывающую промышленность, содействовать привлечению инвестиций в реальный сектор и усиливать несырьевой экспорт. Наш приоритет — переориентация экономики из сырьевой на перерабатывающую. Такая же трансформация должна произойти и в структуре экспорта. В настоящее время доля перерабатывающей промышленности составляет около 35%. Стремиться нужно к 70−80%», — подчеркнула Свириденко.
По ее словам, в следующем году правительство расширит программы поддержки бизнеса, в первую очередь того, который работает в перерабатывающей сфере и производит продукцию с добавленной стоимостью.
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В частности, продолжит действовать программа доступного кредитования под 5−7-9%, будет увеличено финансирование грантовой программы для перерабатывающих предприятий, по которой можно получить до 8 млн грн на развитие, и программы микрогрантов на начало или расширение собственного дела.
Также в следующем году правительство планирует акцентировать внимание на поддержке крупных инвестиционных проектов и развитии индустриальных парков.
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Кроме того, Первый вице-премьер-министр напомнила о работе по страхованию военных рисков, в частности, украинским Экспортно-кредитным агентством, мандат которого недавно был расширен, и теперь сможет страховать инвестиции украинских компаний. ЭКА также является частью глобального механизма страхования судов, экспортирующих товары по морю.

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По материалам:
Finance.ua
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