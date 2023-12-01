Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируется сокращение работников — Finance.ua

Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируется сокращение работников Сегодня 15:02 — Личные финансы

Настроения бизнеса в Украине ухудшились: во всех секторах планируется сокращение работников

Украинский бизнес ожидает роста цен на свою продукцию и услуги. Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители всех секторов продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — в секторе строительства.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который ежемесячно рассчитывает Национальным банк, за исключением вынужденного перерыва в марте — мае 2022 года.

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В ноябре 2023 года ИОДА остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49.1 по сравнению с 49.6 в октябре.

«Военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее удорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания», — сказано в исследовании.

Предприятия торговли остаются единственным сектором экономики, который прогнозирует улучшение результатов своей деятельности благодаря замедлению инфляции, устоявшемуся внутреннему спросу и увеличению предложения товаров: секторальный индекс в ноябре составил 50.9 по сравнению с 53.0 в октябре.

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Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи, в то же время ухудшили оценки по запасам/остаткам этих товаров.

Респонденты прогнозировали снижение темпов удорожания закупочных цен и стоимости товаров, закупленных для продажи, а также настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.

Предприятия промышленности прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыва логистических цепей и усиления боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49.2 (в октябре — 50.0).

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Респонденты продолжали ожидать увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию. Улучшились и были положительными оценки по остаткам готовой продукции. В то же время несколько усилились пессимистичные оценки относительно объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства.

Предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистичные оценки результатов своей деятельности в ближайшей перспективе: секторальный индекс составлял в ноябре 48.4 по сравнению с 47.2 в октябре.

Респонденты ожидали увеличения объема предоставляемых услуг, смягчили оценки уменьшения объема новых заказов и не ожидали изменений объема услуг в процессе выполнения.

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Предприятия строительства наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности, учитывая рост производственных затрат, сужение инвестиционного спроса, нехватку квалифицированных кадров, а также сезонные условия: секторальный индекс снизился в ноябре до 40.6 (в октябре — 44.8).

Респонденты ожидали дальнейшего уменьшения объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Несмотря на смягчение оценок стоимости услуг подрядчиков, строители прогнозировали уменьшение закупки их услуг и сохранили негативные оценки относительно доступности подрядчиков.

На фоне существенного снижения оценок по замедлению темпов роста цен поставщиков респонденты прогнозировали незначительное снижение цен на продукцию/услуги собственного производства.

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