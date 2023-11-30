Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика) — Finance.ua

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Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)

Личные финансы
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Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)
Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)
Около 8 тысяч украинских бизнесов сменили регион своей регистрации с начала полномасштабной войны. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Одесскую область. Подавляющее большинство релоцированных предприятий (44%) представляют сферу оптовой торговли, а также в топе — компании в сфере строительства и недвижимости.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.
7820 украинских бизнесов изменили регион своей регистрации с начала полномасштабного вторжения. 27% от общего количества компаний уехало из Киева.
В топ-3 регионов, откуда предприниматели переезжали с начала полномасштабной, также попали Днепропетровщина (11%) и Донетчина (8%).
Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)

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В то же время Киев также возглавляет перечень регионов, куда переезжают компании — 22% от общего количества релокантов выбрали именно столицу. Несмотря на военные действия и близость к линии фронта, предприниматели выбирают Харьковщину и Одесщину — по 10% компаний, сменивших регионы.
Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)
Сейчас самый популярный маршрут для переезда бизнеса — из Киева в Одесскую область: этот путь избрали 350 компаний. Вторым по популярности стало направление из Днепропетровщины в Киев — 300 компаний. Замыкает троицу маршрут «Киев-Харьковщина» — 289 бизнесов.

Какие именно компании переезжают чаще всего

Почти половина компаний, изменивших свой регион регистрации, работают в сфере оптовой торговли — 44%. На втором месте — компании в сфере строительства (6%). Замыкают троицу внутренне перемещенных предприятий бизнесы, совершающие сделки с недвижимостью.
Куда релоцируется украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика)
Напомним, 840 бизнесов релоцировались в безопасные регионы, воспользовавшись правительственной программой. У компаний, которые релоцировались по этой программе, наибольшим спросом пользовались другие регионы, преимущественно западные: Закарпатье, Львовская и Черновицкая области.
При помощи правительства переехать можно в один из шестнадцати регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская (за исключением Киева) области.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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