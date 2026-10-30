Субсидия на аренду ВПЛ: что делать, если у квартиры несколько совладельцев

ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья, но для этого необходимо правильно оформить контракт с собственником квартиры. Дополнительные вопросы возникают, если жилье принадлежит нескольким людям, а арендодателем выступает только один из них.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем о нюансах таких ситуаций.

Может ли один из совладельцев самостоятельно сдать квартиру

Передача квартиры в аренду должна быть согласована между совладельцами. В то же время, договор может подписать только один из них, если он имеет соответствующие полномочия.

Если каждому владельцу принадлежит определенная доля квартиры, например ½ или 1/3, речь идет об общей долевой собственности. Согласно статье 358 Гражданского кодекса Украины совладельцы должны осуществлять свои права по взаимному согласию. Поэтому владение частным само по себе не дает человеку права единолично передавать в аренду всю квартиру, отмечают юристы.

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Если части не определены, имущество находится в общей совместной собственности. По статье 369 ГК Украины распоряжаться им следует с согласия всех совладельцев, если иное не предусмотрено законом.

В то же время закон устанавливает презумпцию согласия: когда сделку заключает один из совладельцев, по общему правилу считается, что остальные согласились. Также они могут уполномочить кого-либо одного заключать соответствующие договоры.

Следовательно, одна подпись в договоре не делает ее автоматически недействительной. Однако важно выяснить, на каком основании человек подписал документ по всей квартире. Если необходимых полномочий нет, другие совладельцы могут оспорить договор в суде.

Как подтвердить согласие совладельцев для оформления субсидии

При оформлении субсидии Пенсионный фонд может проверять, имел ли арендодатель полномочия передавать квартиру в аренду.

Для подтверждения договоренностей можно оформить совместное письменное заявление совладельцев, отдельные заявления или соответствующий раздел договора или приложение к нему. В документе следует указать адрес квартиры, кто согласовывает ее аренду, кому передается жилье, кто выступает арендодателем, а также срок и плату за аренду. Документ должны подписать совладельцы.

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Если один из них подписывает документы от имени других, необходимо подтвердить его полномочия. К примеру, это может быть доверенность с соответствующими полномочиями. Важно различать согласие на сдачу квартиры в аренду и право подписывать документы от других владельцев.

При этом не каждое согласие совладельца нуждается в нотариальном удостоверении. По части второй статьи 369 ГК Украины такое требование действует для распоряжения общим совместным имуществом, если сама сделка подлежит нотариальному удостоверению и/или государственной регистрации. Поэтому форму согласия определяют с учетом вида и конкретного контракта. Отдельно следует проверять требования к доверенности.

Также не обязательно, чтобы все совладельцы лично приходили в Пенсионный фонд. Документы может быть подписан уполномоченным представителем, если его доверенность предусматривает право выполнять необходимые действия.

Что делать, если договор уже подписан с одним собственником

Если арендатор уже заключил договор с одним из совладельцев, перед оформлением субсидии следует проверить несколько моментов: