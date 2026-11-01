Ошибка в адресе или паспортных данных может стать причиной прекращения проживания для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили эксперты ОО «ВПО Украины».

В некоторых случаях достаточно уточнить информацию, чтобы выплаты возобновились. Объясняем, как поступить после отказа и в каких случаях решение можно обжаловать.

Что делать, если отказали в выплатах ВПЛ

Прежде всего, нужно выяснить причину отказа. Если она связана с неточностями в документах или личных данных, следует проверить и при необходимости обновить:

адрес проживания;

паспортные данные;

информацию о фактическом месте жительства.

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После устранения ошибок можно повторно подать заявление через Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Если это не помогло, юристы советуют подать письменное обращение в ПФУ и получить официальный ответ. Она понадобится, если потребуется оспаривать решение.

Отказ в выплатах можно обжаловать в Пенсионном фонде или суде. В некоторых случаях помощь возобновляется автоматически после подтверждения статуса ВПЛ, исправления ошибок и обновления данных. Тогда повторно подавать заявление не нужно.

Когда ВПЛ могут отказать в помощи

Причиной прекращения выплат или отмены статуса ВПЛ могут быть не только технические ошибки. Среди других оснований — возврат к заброшенному месту жительства, пребыванию за границей сверх установленного срока или использованию поддельных документов.

Также пособие на проживание не назначается, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи за последние три месяца превышает 10 380 грн. Это ограничение не относится к категориям, для которых доход не учитывается. Отдельным основанием для отказа может являться несоответствие имущественным критериям.

Если помощь была отменена, важно выяснить конкретную причину и проверить, является ли решение законным. Если отказ был вынесен без надлежащих оснований, его можно обжаловать.