Бюджетный комитет ВР включил в поручения правительства правки о повышении пособия на проживание для ВПЛ на 1000 гривен с 1 января 2027 года.

Окончательное решение будет принято во время второго чтения бюджета.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов в Facebook.

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О чем идет речь

О правках № 1040 и № 1041 в проект бюджета на 2027 год.

Если их примут, с 1 января пособие на проживание будет составлять:

4000 гривен — для детей и людей с инвалидностью;

— для детей и людей с инвалидностью; 3000 гривен — для других переселенцев.

Повышенное пособие предлагают распространить на детей переселенцев, выехавших из дома еще с 2014 года. Кроме того, правки отменяют требование, согласно которому дети ВПЛ обязаны учиться оффлайн по новому месту жительства.

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Пока это только поручение правительства. После поддержки комитета и Верховной Рады Кабмин должен разработать предложения и найти на них деньги при подготовке окончательной версии бюджета-2027.

Ранее мы писали , что часть ВПЛ остались без выплат за август. Проблема, в частности, касается детей ВПЛ, которым помощь возобновили задним числом. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, которое должно урегулировать ситуацию и разрешить провести соответствующие начисления.

Одновременно статус ВПЛ могут снять «автоматически»

Об этом сообщается со ссылкой на С 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека.Об этом сообщается со ссылкой на закон Украины № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Когда ВПЛ могут снять с учета