О правках № 1040 и № 1041 в проект бюджета на 2027 год.
Если их примут, с 1 января пособие на проживание будет составлять:
4000 гривен — для детей и людей с инвалидностью;
3000 гривен — для других переселенцев.
Повышенное пособие предлагают распространить на детей переселенцев, выехавших из дома еще с 2014 года. Кроме того, правки отменяют требование, согласно которому дети ВПЛ обязаны учиться оффлайн по новому месту жительства.
Пока это только поручение правительства. После поддержки комитета и Верховной Рады Кабмин должен разработать предложения и найти на них деньги при подготовке окончательной версии бюджета-2027.
Ранее мы писали, что часть ВПЛ остались без выплат за август. Проблема, в частности, касается детей ВПЛ, которым помощь возобновили задним числом. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, которое должно урегулировать ситуацию и разрешить провести соответствующие начисления.
С 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Об этом сообщается со ссылкой на закон Украины № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
Когда ВПЛ могут снять с учета
Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней подряд или более 180 дней совокупно в течение года. Конкретный перечень таких причин и допустимые сроки еще предстоит определить правительству.