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ВПЛ могут увеличить пособие (сумма) — детали

Личные финансы
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ВПЛ могут увеличить пособие (сумма) — детали
ВПЛ могут увеличить пособие (сумма) — детали
Бюджетный комитет ВР включил в поручения правительства правки о повышении пособия на проживание для ВПЛ на 1000 гривен с 1 января 2027 года.
Окончательное решение будет принято во время второго чтения бюджета.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов в Facebook.
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О чем идет речь

О правках № 1040 и № 1041 в проект бюджета на 2027 год.
Если их примут, с 1 января пособие на проживание будет составлять:
  • 4000 гривен — для детей и людей с инвалидностью;
  • 3000 гривен — для других переселенцев.
Повышенное пособие предлагают распространить на детей переселенцев, выехавших из дома еще с 2014 года. Кроме того, правки отменяют требование, согласно которому дети ВПЛ обязаны учиться оффлайн по новому месту жительства.
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Пока это только поручение правительства. После поддержки комитета и Верховной Рады Кабмин должен разработать предложения и найти на них деньги при подготовке окончательной версии бюджета-2027.
Ранее мы писали, что часть ВПЛ остались без выплат за август. Проблема, в частности, касается детей ВПЛ, которым помощь возобновили задним числом. Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, которое должно урегулировать ситуацию и разрешить провести соответствующие начисления.
Одновременно статус ВПЛ могут снять «автоматически».
С 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Об этом сообщается со ссылкой на закон Украины № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Когда ВПЛ могут снять с учета

Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней подряд или более 180 дней совокупно в течение года. Конкретный перечень таких причин и допустимые сроки еще предстоит определить правительству.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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