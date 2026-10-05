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Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн: президент подписал закон

Недвижимость
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Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн: президент подписал закон
Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн: президент подписал закон, www.freepik.com
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5005-IX по аренде объектов государственной и коммунальной собственности для нужд внутренне перемещенных лиц.

Что это значит

Документ должен устранить законодательную коллизию и разблокировать механизм передачи государственного и коммунального имущества в аренду для организации проживания ВПЛ, пишет sud.ua.

Что меняется

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект № 15579 был зарегистрирован в Верховной Раде в конце августа. После принятия он стал Законом № 5005-IX.
Документ предусматривает внесение изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».
До 1 января 2028 года предлагается остановить действие части десятой статьи 2 настоящего Закона.
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Это должно устранить правовую коллизию, возникшую после принятия Закона «Об основных принципах жилищной политики», и возобновить возможность передачи целостных объектов недвижимости — в том числе домов и общежитий — в аренду юридическим лицам, учреждениям или учреждениям для дальнейшей организации временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Речь идет, в частности, о возможности передачи таких объектов за символическую арендную плату в одну гривну.
Это позволит органам местного самоуправления вместе с международными донорами и партнерами реализовывать жилые объекты для переселенцев и использовать подготовленные помещения для их расселения.
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Ранее городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов рассказал об основных положениях законопроекта № 16096. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и находится на рассмотрении. Его цель — изменить подход к государственной поддержке ВПЛ: от отдельных выплат и формального статуса до системного сопровождения человека с момента перемещения в интеграцию в новое общество или возвращение домой.

Жилье для внутренне перемещенных лиц

Отдельный блок предложений касается обеспечения ВПЛ жильем. На переходный период Терехов предлагает предоставлять переселенцам средства на аренду, которые будут соответствовать реальной рыночной стоимости.
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцы
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