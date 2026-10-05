Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн: президент подписал закон

Это должно устранить правовую коллизию, возникшую после принятия Закона «Об основных принципах жилищной политики», и возобновить возможность передачи целостных объектов недвижимости — в том числе домов и общежитий — в аренду юридическим лицам, учреждениям или учреждениям для дальнейшей организации временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Речь идет, в частности, о возможности передачи таких объектов за символическую арендную плату в одну гривну.
Это позволит органам местного самоуправления вместе с международными донорами и партнерами реализовывать жилые объекты для переселенцев и использовать подготовленные помещения для их расселения.
Ранее городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов рассказал об основных положениях законопроекта № 16096. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и находится на рассмотрении. Его цель — изменить подход к государственной поддержке ВПЛ: от отдельных выплат и формального статуса до системного сопровождения человека с момента перемещения в интеграцию в новое общество или возвращение домой.
Жилье для внутренне перемещенных лиц
Отдельный блок предложений касается обеспечения ВПЛ жильем. На переходный период Терехов предлагает предоставлять переселенцам средства на аренду, которые будут соответствовать реальной рыночной стоимости.