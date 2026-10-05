Передача домов и общежитий для ВПЛ в аренду за 1 грн: президент подписал закон, www.freepik.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5005-IX по аренде объектов государственной и коммунальной собственности для нужд внутренне перемещенных лиц.

Что это значит

Документ должен устранить законодательную коллизию и разблокировать механизм передачи государственного и коммунального имущества в аренду для организации проживания ВПЛ, пишет sud.ua.

Что меняется

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующий законопроект № 15579 был зарегистрирован в Верховной Раде в конце августа. После принятия он стал Законом № 5005-IX.

Документ предусматривает внесение изменений в заключительные и переходные положения Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества».

До 1 января 2028 года предлагается остановить действие части десятой статьи 2 настоящего Закона.

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Это должно устранить правовую коллизию, возникшую после принятия Закона «Об основных принципах жилищной политики», и возобновить возможность передачи целостных объектов недвижимости — в том числе домов и общежитий — в аренду юридическим лицам, учреждениям или учреждениям для дальнейшей организации временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Речь идет, в частности, о возможности передачи таких объектов за символическую арендную плату в одну гривну.

Это позволит органам местного самоуправления вместе с международными донорами и партнерами реализовывать жилые объекты для переселенцев и использовать подготовленные помещения для их расселения.

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Жилье для внутренне перемещенных лиц