Терехов представил законопроект о новой системе поддержки ВПЛ

Городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов рассказал об основных положениях законопроекта № 16096.

Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и находится на рассмотрении. Его цель — изменить подход к государственной поддержке ВПЛ: от отдельных выплат и формального статуса до системного сопровождения человека с момента перемещения в интеграцию в новое общество или возвращение домой.

«Единое окно» для ВПЛ

Одним из ключевых предложений законопроекта является введение принципа «единого окна».

За семьей ВПЛ предлагается закреплять специалиста, который будет помогать решать вопросы в различных государственных и коммунальных учреждениях и сопровождать человека на всех этапах.

Выплаты и статус детей ВПЛ

Законопроект предусматривает, что в течение первых шести месяцев после перемещения помощь ВПЛ предлагается выплачивать без учета дохода семьи.

Отдельно предлагается урегулировать вопросы детей, родившихся после перемещения семьи. По действующей системе они могут иметь другой статус, чем их братья или сестры.

«Мы хотим, чтобы законодательно любой ребенок, родившийся в семье вынужденных переселенцев, имел такой статус», — отметил Терехов.

Преференции для работодателей

Среди предложений законопроекта — экономические преференции для предприятий, которые трудоустраивают ВПЛ после первых шести месяцев с момента перемещения.

По словам Терехова, это должно стимулировать работодателей не к краткосрочному трудоустройству, а к созданию стабильных рабочих мест.

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В то же время Терехов подчеркнул, что статус ВПЛ не должен быть пожизненным.

«Я очень хочу, чтобы вы как можно быстрее интегрировались в общество. Начали жить нормальной, полноценной жизнью. Мы предлагаем, чтобы государство сделало так, чтобы за 4−5 лет этого статуса не было совсем», — сказал он.

Жилье для внутренне перемещенных лиц

Отдельный блок предложений касается обеспечения ВПЛ жильем. На переходный период Терехов предлагает предоставлять переселенцам средства на аренду, которые будут соответствовать реальной рыночной стоимости.

В то же время, главным долгосрочным решением должны стать жилищные сертификаты для людей, которые потеряли возможность пользоваться своим жильем из-за оккупации или боевых действий.

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«Сегодня очень многие не имеют возможности получить акт обследования жилья, потому что оно на оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. Мы предлагаем, чтобы вы, как собственники, отказались от этого права собственности в пользу государства, а государство предоставило вам сертификат, за который вы можете приобрести себе жилье», — отметил городской голова Харькова.

Он также подчеркнул, что размер компенсации должен соответствовать реальной стоимости жилья на рынке.

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Еще одно предложение — государственная программа строительства нового жилья с прозрачной очередью и определенными сроками. Города могли бы предоставлять для этого земельные участки и подводить необходимые коммуникации, что позволило бы снизить себестоимость строительства.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутри перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.