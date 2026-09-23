Бесплатные дома в селе для ВПЛ: нужно ли быть трудоустроенными Сегодня 08:01 — Недвижимость Частный дом в селе

ВПЛ не обязательно иметь работу или быть ФЛП на момент подачи заявления на безвозмездное жилье в сельской местности. В то же время после заселения для трудоспособных членов семьи действует важное требование: в течение трех месяцев они должны содействовать своей занятости или приобрести статус безработного.

Программа обеспечения ВПЛ безвозмездным жильем в сельской местности введена в соответствии с постановлением Кабмина от 10 июня 2026 года № 751. Из-за условий программы у потенциальных участников возникает немало вопросов, в частности что касается трудоустройства и занятости.

Юридический советчик для ВПЛ объяснил, кто считается занятым лицом, для кого предусмотрены исключения и какие общие требования действуют для получения дома.

Нужно ли работать на момент подачи заявления

Юристы отмечают, что на момент обращения ВПЛ не обязаны быть официально трудоустроенными или заниматься предпринимательской деятельностью.

Однако после вселения в жилище действует другое правило. В течение трех месяцев ВПЛ и члены ее семьи трудоспособного возраста, которые не работают, должны содействовать своей занятости или приобрести статус безработного.

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Под содействием занятости подразумеваются конкретные действия для того, чтобы работать, учиться или вести предпринимательскую деятельность.

Занятыми считаются, в частности, люди, которые:

работают по трудовому договору или на других условиях, предусмотренных законодательством;

обеспечивают себя работой самостоятельно, в частности, являются членами личных крестьянских хозяйств;

проходят военную или альтернативную невоенную службу;

законно работают за границей и имеют доход от такой занятости;

учатся по дневной или дуальной форме образования и объединяют обучение с работой.

К занятому населению также относятся отдельные категории неработающих людей, но осуществляющих уход или получающих соответствующее денежное обеспечение. В частности, это неработающие трудоспособные лица, которые фактически ухаживают за ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью I группы или пожилым человеком, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигшем 80-летнего возраста.

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Также к этой категории относятся родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные и патронатные воспитатели, получающие денежное довольствие, а также отдельные лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью.

Отдельно предусмотрены случаи для одиноких матерей или родителей, ухаживающих за ребенком с инвалидностью, а также одного из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на надбавку по уходу за ребенком.

Кого могут лишить права на жилье

Если трудоспособный человек или член его семьи в течение трех месяцев со дня вселения не способствует занятости или не приобретает статус безработного, это основание для прекращения права пользования жильем в сельской местности. При этом другое жилье в таком случае не предоставляют.

В то же время, требования относительно занятости или регистрации в качестве безработного не применяются к нетрудоспособным лицам. Речь идет, в частности, о несовершеннолетних членах семьи, людях пенсионного возраста и лицах с инвалидностью, утративших трудоспособность.

Кто может получить бесплатный дом в селе

Право на безвозмездное пользование жилым домом в сельской местности имеют ВПЛ, переместившиеся с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий согласно соответствующему Перечню, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Они также должны отвечать следующим условиям:

не иметь собственного жилья на условно безопасной территории, то есть территории, не включенной в соответствующий Перечень;

иметь жилое помещение, уничтоженное или поврежденное до степени, непригодной для проживания;

не получать компенсацию за уничтоженное жилье и не принимать решение о ее предоставлении;

не получать жилищный ваучер на 2 млн грн в соответствии с постановлением Кабмина от 22 сентября 2025 г. № 1176;

в течение шести месяцев до подачи заявления не покупать земельный участок стоимостью более 100 тыс. грн.;

в течение шести месяцев до подачи заявления не покупать транспортное средство или механизм, который подлежит государственной регистрации и с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

Для последнего условия предусмотрены исключения. Оно не касается мопедов, прицепов и мотоциклов стоимостью до 33 735 грн в 2026 году. Также исключение действует для самостоятельно собранных транспортных средств, приобретенных лицом с инвалидностью I или II группы, полученных безвозмездно или приобретенных на льготных условиях через органы соцзащиты или благотворительные организации, угнанных или физически уничтоженных транспортных средств.

Отдельные исключения также предусмотрены для транспортных средств, приобретенных родителями-воспитателями детских домов семейного типа, многодетными семьями и семьями с детьми с инвалидностью, а также семьями с лицами с инвалидностью I и II группы, достигших 80-летнего возраста.