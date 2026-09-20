Аренда квартиры: когда владелец жилья может не вернуть залог Сегодня 14:09 — Недвижимость Залог не возвращается при нарушении условий договора арендатором, Фото: magnific

При заселении арендатору часто приходится платить не только месячную арендную плату, но и залог. Она может предназначаться для оплаты последнего месяца проживания или возмещения возможных убытков. Чтобы избежать споров, арендатору и владельцу важно заранее согласовать размер залога и условия возврата средств.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Основные виды залога:

Гарантийный залог — сумма, эквивалентная месячной арендной плате. Эти средства могут засчитать в оплату последнего месяца, если арендатор внезапно уедет из жилья или не произведет оплату.

Страховой депозит — отдельный платеж для компенсации повреждения мебели, техники, сантехники или другого имущества. Сумма депозита определяется отдельно и может быть больше месячной арендной платы.

Отмечается, что владелец может потребовать оба платежа одновременно, особенно если квартира оборудована дорогой техникой или мебелью.

Когда владелец может не вернуть залог

Если арендатор не выполнил договор, владелец может частично или полностью не вернуть депозит.

Среди возможных ситуаций:

неуплата денег за последний месяц оренды;

наличие долгов за коммунальные сервисы;

повреждение имущества по вине арендатора;

отказ арендатора от ремонта поврежденного оборудования;

нарушение условий договора, в частности выезд из квартиры без предварительного предупреждения владельца.

Если оснований для удержания средств нет, депозит должен быть возвращен в соответствии с условиями договора.

Как оформить залог в договоре аренды

Еще до заселения владельцу и арендатору следует согласовать условия залога и зафиксировать их в договоре аренды.

В договоре аренды нужно четко прописать размер залога, условия и сроки его возврата, основания, по которым владелец может удержать средства и за какой период арендатор должен сообщить о выезде.

Если арендатор вносит страховой депозит, в договор целесообразно добавить документ с описанием начального состояния квартиры. В документе можно указать состояние мебели, техники, сантехники и другого имущества на момент заселения.

Отдельно стоит договориться, как будут согласовываться затраты на ремонт. Для этого может использоваться двусторонний акт о списании соответствующей суммы с депозита или нотариально оформленная договоренность.