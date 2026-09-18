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Компенсация за разрушенное жилье: откажут ли, если есть другая квартира или дом

Недвижимость
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Жилье
Жилье
Наличие другой квартиры или дома не лишает права на компенсацию за разрушенное в результате войны жилье по программе «єВідновлення». Более того, компенсацию можно получать за несколько разрушенных объектов, если они принадлежали одному человеку.
Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольга Алтунина.

Можно ли получить компенсацию, если есть другое жилье

Если, например, у человека был разрушен частный дом, но при этом осталась квартира, это не является основанием отказа в компенсации за уничтоженный дом.
Также компенсация может рассматриваться отдельно за каждый объект. Если человеку принадлежали два дома и оба были разрушены или повреждены, вопрос компенсации рассматривается по каждому из них.
В то же время, наличие единого разрушенного жилья не означает автоматического получения компенсации в первую очередь. Для этого определены отдельные приоритетные категории граждан.

Что нужно для получения компенсации

Для получения компенсации важно, чтобы человек был владельцем разрушенного жилья, информация о праве собственности была внесена в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, а факт уничтожения жилья был подтвержден.
Особенно проверить информацию в Реестре следует тем, кто оформлял право собственности на жилье до 2013 года.
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Если сведений о недвижимости в Реестре нет, это не значит, что человек лишился права собственности. Однако для получения компенсации право собственности нужно подтвердить и внести соответствующую информацию в Реестр.
После этого необходимо сообщить о разрушенном жилье и подать заявление на компенсацию через «Дію». За разрушенное жилье можно получить жилищный сертификат для приобретения другого жилища. Владельцы разрушенных частных домов могут получить средства на строительство нового дома на собственном земельном участке.
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Ольга Алтунина также подчеркнула, что не стоит путать условия «єВідновлення» с другими жилищными программами. В отдельных программах для ВПЛ могут действовать требования относительно наличия другого жилья, однако это не означает, что такое же условие применяется к компенсации за разрушенное жилье по «єВідновлення».
Если в компенсации отказывают только потому, что у человека есть другая квартира или дом, можно попросить предоставить причину отказа в письменном виде.
Если человек считает, что его право на компенсацию нарушено, он может обратиться в Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по электронному адресу: hotline@ombudsman.gov.ua.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКвартира
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