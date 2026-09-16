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Какие дома подпадают под программу єОселя: требования к жилью в 2026 году

Недвижимость
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Жилье за ​​єОселею
Жилье за ​​єОселею
Не каждое жилье можно приобрести по программе «єОселя». Для участников действуют ограничения по возрасту дома, площади и стоимости квадратного метра, причем конкретные требования зависят от категории заемщика. После изменений, которые вступили в силу в феврале 2026 года, правила по площади и стоимости недвижимости ужесточились.
Разбираемся, какую квартиру, частный дом или таунхаус можно приобрести по «єОселя» по состоянию на сентябрь 2026 года.

Что такое «єОселя» и кому она доступна

«єОселя» — государственная программа льготного ипотечного кредитования, которая работает с осени 2022 года. В зависимости от категории заемщика фактическая ставка по кредиту составляет 3% или 7%.
За почти четыре года работы программы украинцы получили более 28 тысяч кредитов на общую сумму 50 млрд. грн., сообщало Минэкономики в начале сентября 2026 года. В то же время воспользоваться программой можно только для приобретения жилья, отвечающего установленным требованиям.

Какой возраст жилья подходит под «єОселя»

Одно из главных условий — возраст недвижимости. Он зависит от категории заемщика и региона.
Для военных, силовиков, медиков, педагогов, ученых и ветеранов можно приобрести частный дом или квартиру в строящемся доме или жилье не старше 20 лет в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. В других регионах для этой категории жилье должно быть не старше 3 лет.
Для внутренне перемещенных лиц разрешено жилье до 20 лет в любом регионе, где действует программа.
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Для других участников программы подходит частный дом или квартира в строящемся доме или недвижимость не старше 3 лет.
Для вторичного рынка правила также предусматривают следующие ограничения:
  • для льготных и нельготных категорий — до 3 лет;
  • для граждан с прифронтовых территорий — до 3 лет;
  • для льготных категорий, покупающих жилье в Черниговской области, — до 20 лет;
  • для ВПЛ — до 20 лет с момента сдачи дома застройщиком.

Какое жилье можно приобрести по программе

По «єОселя» можно приобрести квартиру в многоквартирном доме, частный дом, таунхаус или дуплекс. Также программа позволяет приобрести имущественные права на квартиру в объекте строительства, если застройщик аккредитовал банк-партнер.
Недвижимость должна размещаться на территории Украины, за исключением зон боевых действий и временно оккупированных территорий.
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Отдельно действуют ограничения по площади жилья. Для квартиры норматив составляет:
  • до 52,5 м² - для одного человека;
  • до 73,5 м² - для семьи из двух или трех человек;
  • плюс 21 м2 на каждого следующего члена семьи;
  • общая площадь — не более 115,5 м².
Для таунхаусов и частных домов:
  • до 62,5 м² - для одного человека;
  • до 83,5 м² - для семьи из двух или трех человек;
  • плюс 21 м2 на каждого следующего члена семьи;
  • общая площадь — не более 125,5 м².
Для жилья младше 3 лет допускается превышение нормативной площади максимум на 10%. Для недвижимости до 20 лет превышение не разрешается.
Важное изменение заработало 9 февраля 2026 года. Раньше разницу между нормативной и фактической площадью можно было компенсировать большим первым взносом. Теперь такой возможности нет.
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Сколько может стоить квадратный метр

Есть ограничения и по стоимости жилья. Предельная цена квадратного метра рассчитывается на основе средней стоимости строительства в конкретном регионе, умноженной на коэффициент 2.
При этом с 9 февраля 2026 г. фактическая цена квадратного метра может превышать установленный предел не более чем на 10%.
К примеру, для Киева при средней стоимости 30 081 грн за м² максимальная цена составляет 66 178 грн за м².
Таким образом, для семьи из трех человек предельная стоимость квартиры в Киеве составляет около 4,86 ​​млн грн, а во Львове — примерно 4,14 млн грн. Поскольку средняя стоимость строительства отличается в зависимости от региона, будет отличаться и максимальная сумма.
Если речь идет о частном доме, таунхаусе или дуплексе, стоимость земельного участка не входит в сумму ипотечного кредита. За землю заемщик должен рассчитаться собственными средствами.

Каким требованиям должна отвечать сама недвижимость

Кроме возраста, площади и стоимости, есть требования непосредственно к состоянию и юридическому статусу жилья.
Объект должен:
  • быть отдельной недвижимостью, а не долей в общей собственности;
  • не иметь пристроек, отдельного входа с улицы или признаков самовольного строительства;
  • располагаться не на цокольном этаже и не на чердаке;
  • иметь подключенные коммуникации;
  • быть юридически оформленным в соответствии с законодательством;
  • не иметь обременений или арестов.
Нельзя приобрести по программе жилье, находящееся в государственной или коммунальной собственности. Речь идет, в частности, об общежитиях, ведомственных гостиницах и ведомственных зданиях.
Также под программу не подпадают объекты, признанные достопримечательностями архитектуры, помещения из фонда жилья для временного проживания, дачные и садовые дома.
Есть требования и к истории обретения права собственности. Если продавец получил недвижимость по решению суда, свидетельством о праве на наследство или договором дарения, с момента оформления такого права должен пройти не менее одного года.
Таким образом, перед выбором жилья по «єОселя» нужно проверить сразу несколько параметров: возраст дома, площадь, цену квадратного метра, тип недвижимости, его техническое состояние и юридическую историю.
По материалам:
Апостроф
ЄОселяЖилая недвижимостьКвартира
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