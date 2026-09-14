Новостройки осенью могут подорожать на 3−5% (мнение эксперта) Сегодня 21:00 — Недвижимость Новостройки осенью могут подорожать на 3−5% (мнение эксперта)

В сентябре-октябре средняя цена квадратного метра в наиболее популярных новостройках может возрасти, по меньшей мере, на 3−5%.

Наиболее вероятно такое повышение в жилых комплексах, готовность которых превышает 50%, а ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на коммерческого директора строительной компании GAZDA Марианну Бигунец.

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По оценкам аналитиков GAZDA, пересмотр стоимости возможен и в проектах, находящихся на более ранних этапах строительства. Прежде всего, это касается объектов, где работы выполняются в соответствии с графиком, без задержек, а потенциальные покупатели могут видеть стабильный прогресс строительства.

Одним из ключевых факторов, влияющих на цены, остается себестоимость строительства. На нее давят повреждения производственной и складской инфраструктуры, более сложная логистика, перебои с поставками и необходимость замещать часть украинских материалов более дорогими импортными аналогами.

По оценкам компании, в западных областях только за первые восемь месяцев этого года себестоимость строительства квадратного метра увеличилась примерно на 10%.

«Это не означает, что стоимость жилья для покупателя автоматически увеличивается на те же 10%: часть удорожания девелоперы могут определенное время компенсировать собственной прибылью, структурой закупок или уже сформированными запасами материалов. Однако дальнейший рост расходов сужает возможности такого сдерживания, а следовательно, все сильнее будет подталкивать застройщиков к пересмотру стоимости квадратного метра в ближайшее время», — объяснила Марианна Бигунец.