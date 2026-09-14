Новостройки осенью могут подорожать на 3−5% (мнение эксперта)

По оценкам аналитиков GAZDA, пересмотр стоимости возможен и в проектах, находящихся на более ранних этапах строительства. Прежде всего, это касается объектов, где работы выполняются в соответствии с графиком, без задержек, а потенциальные покупатели могут видеть стабильный прогресс строительства.
Одним из ключевых факторов, влияющих на цены, остается себестоимость строительства. На нее давят повреждения производственной и складской инфраструктуры, более сложная логистика, перебои с поставками и необходимость замещать часть украинских материалов более дорогими импортными аналогами.
По оценкам компании, в западных областях только за первые восемь месяцев этого года себестоимость строительства квадратного метра увеличилась примерно на 10%.
«Это не означает, что стоимость жилья для покупателя автоматически увеличивается на те же 10%: часть удорожания девелоперы могут определенное время компенсировать собственной прибылью, структурой закупок или уже сформированными запасами материалов. Однако дальнейший рост расходов сужает возможности такого сдерживания, а следовательно, все сильнее будет подталкивать застройщиков к пересмотру стоимости квадратного метра в ближайшее время», — объяснила Марианна Бигунец.
В то же время наиболее заметный рост цен может затронуть уже готовые жилые комплексы и дома, которые должны завершить осенью. Именно на такие объекты, по прогнозу экспертов, будет приходиться значительная часть так называемого «тактического» спроса, сформированного войной.