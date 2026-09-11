В Украине предлагается ввести 10-летнюю гарантию на качество жилья

«Правительство поддержало инициативу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц ввести по меньшей мере 10-летнюю гарантию на качество новых объектов недвижимости — с момента принятия их в эксплуатацию. Для введения этих изменений предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины и законы Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и «О защите прав потребителя», — сказано в сообщении.
Министерство предлагает ввести не менее 10-летнюю гарантию на качество объекта.
«Если в течение этого времени владелец обнаружит недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность недвижимости, он сможет потребовать от заказчика их устранить. Если владелец устранит недостатки самостоятельно, заказчик должен возместить эти расходы», — объяснила заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Наталья Козловская.
За качество объекта в течение гарантийного срока будет отвечать заказчик строительства или его преемник.
Новые правила будут относиться к завершенным объектам, принятым в эксплуатацию, за исключением объектов, построенных на основании строительного паспорта, и отдельных объектов с незначительными последствиями СС1, работы на которых выполнялись хозяйственным способом.
После согласования заказчик устраняет недостатки в указанные сроки.
Владелец может устранить их самостоятельно или привлечь других специалистов. В этом случае заказчик строительства должен полностью компенсировать затраты на ремонт.
Напомним, ранее Finance.ua уже писал, что Кабинет Министров поддержал изменения в законодательство, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости.
Проект Закона «О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины о предоставлении гарантийного срока на законченные строительством объекты, принятые в установленном порядке в эксплуатацию» предусматривает, что застройщик или его правопреемник будут нести ответственность за качество объекта в течение длительного времени после ввода его в эксплуатацию. В частности, они должны устранить недостатки или компенсировать расходы, если владелец самостоятельно выполнил ремонт.