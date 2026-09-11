В Украине предлагается ввести 10-летнюю гарантию на качество жилья Сегодня 12:18 — Недвижимость Если владелец в течение 10-летнего гарантийного срока выявит недостатки, он должен уведомить о них заказчика строительства.

Кабинет Министров планирует ввести как минимум 10-летнюю гарантию на качество новых объектов недвижимости.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Правительство поддержало инициативу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц ввести по меньшей мере 10-летнюю гарантию на качество новых объектов недвижимости — с момента принятия их в эксплуатацию. Для введения этих изменений предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины и законы Украины «О регулировании градостроительной деятельности» и «О защите прав потребителя», — сказано в сообщении.

Министерство предлагает ввести не менее 10-летнюю гарантию на качество объекта.

«Если в течение этого времени владелец обнаружит недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность недвижимости, он сможет потребовать от заказчика их устранить. Если владелец устранит недостатки самостоятельно, заказчик должен возместить эти расходы», — объяснила заместитель министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Наталья Козловская.

Кто будет отвечать за качество недвижимости

За качество объекта в течение гарантийного срока будет отвечать заказчик строительства или его преемник.

Новые правила будут относиться к завершенным объектам, принятым в эксплуатацию, за исключением объектов, построенных на основании строительного паспорта, и отдельных объектов с незначительными последствиями СС1, работы на которых выполнялись хозяйственным способом.

Как это будет работать после принятия изменений

Если владелец в течение 10-летнего гарантийного срока выявит недостатки, он уведомляет о них заказчика строительства.

Недостатки, влияющие на возможность нормально пользоваться недвижимостью, подтверждает отчет сертифицированный специалист по результатам обследования.

Заказчик строительства в течение 30 дней должен предложить, как и в какие сроки устранить недостатки или предоставить обоснованный отказ.

Владелец согласовывает предложенный способ или отказывается от него в течение 7 дней.

После согласования заказчик устраняет недостатки в указанные сроки.

Владелец может устранить их самостоятельно или привлечь других специалистов. В этом случае заказчик строительства должен полностью компенсировать затраты на ремонт.

Напомним, ранее Finance.ua уже писал , что Кабинет Министров поддержал изменения в законодательство, усиливающие защиту прав потребителей на рынке недвижимости.

Проект Закона «О внесении изменений в статью 884 Гражданского кодекса Украины о предоставлении гарантийного срока на законченные строительством объекты, принятые в установленном порядке в эксплуатацию» предусматривает, что застройщик или его правопреемник будут нести ответственность за качество объекта в течение длительного времени после ввода его в эксплуатацию. В частности, они должны устранить недостатки или компенсировать расходы, если владелец самостоятельно выполнил ремонт.