Новый налог на покупку жилья в Греции — ставка возрастет в 5 раз Сегодня 06:07 — Недвижимость Недвижимость в Греции

Правительство Греции планирует в пять раз повысить налог на передачу жилой недвижимости — с нынешних 3% до 15%. Новые правила должны заработать с 2027 года и будут потенциально касаться и украинцев.

Соответствующее решение объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время выступления на 90-й Международной выставке в Салониках. 7 сентября правительство опубликовало детальное разъяснение относительно запланированных налоговых изменений.

Власти объясняют нововведение стремлением ограничить дополнительный спрос на жилье со стороны покупателей из третьих стран. По оценке правительства такой спрос способствует росту цен на недвижимость и ухудшает ее доступность для людей, постоянно проживающих в Греции.

Как изменится налог на покупку жилья

В настоящее время базовая ставка налога на передачу недвижимости в Греции составляет 3% от налоговой стоимости объекта. С учетом муниципального сбора фактическая налоговая нагрузка достигает 3,09%.

Для покупателей, на которые будут распространяться новые правила, ставка будет составлять 15%, или около 15,45% с учетом муниципального сбора.

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К примеру, при покупке квартиры стоимостью 300 тыс. евро налоговая нагрузка может возрасти примерно:

с 9,3 тыс. евро до 46,35 тыс. евро;

для жилья за 500 тыс. евро — с 15,45 тыс. евро до 77,25 тыс. евро.

При этом, согласно разъяснению правительства от 7 сентября, повышенная ставка будет касаться именно жилой недвижимости. На коммерческие помещения, земельные участки и другие категории недвижимости она не должна распространяться.

Кого будет касаться повышенная ставка

В то же время, как отмечает правительство, новая ставка не будет применяться автоматически ко всем гражданам государств, не входящих в ЕС.

Исключения предусмотрены, в частности, для:

лиц со статусом долгосрочного резидента Греции;

некоторых граждан греческого происхождения;

признанных беженцев;

владельцев отдельных категорий вида на жительство.

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Граждане стран ЕС и Европейской экономической зоны также не будут подвергаться повышенной ставке.

Для украинцев, как объясняется в материале, последствия нововведения будут зависеть, прежде всего, от их юридического и налогового статуса в Греции.

Украина не является членом ЕС или ЕЭС. Поэтому украинец, покупающий жилье как обычный покупатель из третьей страны, потенциально будет подпадать под ставку 15%.

В то же время, в опубликованном правительством разъяснении отдельно не указано, будет ли предусматриваться специальное исключение для украинцев, находящихся в Греции по режиму временной защиты.

Греция будет параллельно поддерживать внутренний рынок жилья

Мицотакис назвал повышение налога частью более широкой политики сдерживания стоимости жилья.

В то же время правительство планирует продлить ряд мер поддержки внутреннего рынка. Среди них освобождение новых зданий от НДС, налоговые стимулы для долгосрочной аренды пустой недвижимости и ограничение на создание новых объектов краткосрочной аренды в отдельных районах Афин и Салоник.