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Цены на аренду квартир в августе (инфографика)

Личные финансы
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Рынок аренды жилья
Рынок аренды жилья
В августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, в то время как количество предложений в большинстве регионов сокращалось. Наибольший дисбаланс между количеством объявлений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.

Предложение

В августе количество объявлений об аренде жилья падало в большинстве регионов. Самое существенное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%) областях.
Рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).
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Цены

В августе 2026 года стоимость аренды в Киеве продолжает расти: средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 31,5 тыс. грн (на 11% больше, чем в июле).
В Закарпатье стоимость аренды осталась на уровне предыдущего месяца — 22,5 тыс. грн. Также пересекли отметку в 20 тыс. грн/мес. цены на аренду в Ивано-Франковской (20,3 тыс. грн.) и Днепропетровской (20 тыс. грн.) областях.
Дешевле арендовать жилье можно в Херсонской области: 1-комнатная квартира в среднем стоит 3,8 тыс. грн в месяц.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа 2026 года составляла:
  • Киев — 31 500 грн;
  • Закарпатская область — 22 500 грн;
  • Ивано-Франковская область — 20 250 грн;
  • Днепропетровская область — 20 000 грн;
  • Львовская область — 19 100 грн;
  • Винницкая область — 18 000 грн;
  • Черкасская область — 18 000 грн;
  • Черновицкая область — 15 750 грн;
  • Тернопольская область — 15 750 грн;
  • Волынская область — 15 700 грн;
  • Киевская область — 15 000 грн;
  • Хмельницкая область — 15 000 грн;
  • Полтавская область — 15 000 грн;
  • Одесская область — 14 000 грн;
  • Кировоградская область — 14 000 грн;
  • Ровенская область — 13 000 грн;
  • Житомирская область — 12 000 грн;
  • Черниговская область — 11 000 грн;
  • Запорожская область — 10 000 грн;
  • Харьковская область — 8 000 грн;
  • Николаевская область — 7 000 грн;
  • Сумская область — 6 500 грн;
  • Херсонская область — 3 800 грн.
Дешевлевсего арендовать жилье можно в Херсонской области
Дешевлевсего арендовать жилье можно в Херсонской области

Ситуация в Киеве

Самым дорогим районом столицы остается Печерский — 1-комнатная квартира в среднем обойдется в 38 тыс. грн, самым дешевым Деснянский — 14,7 тыс. грн за 1-комнатную квартиру (+9% к июлю).
Самым дорогим районом столицы остается Печерский
Самым дорогим районом столицы остается Печерский

Спрос

В августе спрос на аренду жилья активно рос по всем областям Украины.
Наиболее динамично — в Волынской (+76%), Винницкой (+41%), Тернопольской (+37%), Черновицкой (+36%) и Черниговской (+34%) областях.
Области, где наблюдается наибольший дисбаланс между предложением и спросом:
  • Тернопольская — на 1 объявление приходится 20 арендаторов;
  • Винницкая — на 1 объявление приходится 17 арендаторов;
  • Львовская — на 1 объявление приходится 17 арендаторов;
  • Черновицкая — на 1 объявление приходится 15 арендаторов;
  • Ровенская — на 1 объявление приходится 14 арендаторов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
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