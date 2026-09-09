Цены на аренду квартир в августе (инфографика) Сегодня 13:03 — Личные финансы Рынок аренды жилья

В августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, в то время как количество предложений в большинстве регионов сокращалось. Наибольший дисбаланс между количеством объявлений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria

Предложение

В августе количество объявлений об аренде жилья падало в большинстве регионов. Самое существенное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%) областях.

Рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).

Цены

В августе 2026 года стоимость аренды в Киеве продолжает расти: средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 31,5 тыс. грн (на 11% больше, чем в июле).

В Закарпатье стоимость аренды осталась на уровне предыдущего месяца — 22,5 тыс. грн. Также пересекли отметку в 20 тыс. грн/мес. цены на аренду в Ивано-Франковской (20,3 тыс. грн.) и Днепропетровской (20 тыс. грн.) областях.

Дешевле арендовать жилье можно в Херсонской области: 1-комнатная квартира в среднем стоит 3,8 тыс. грн в месяц.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа 2026 года составляла:

Киев — 31 500 грн;

Закарпатская область — 22 500 грн;

Ивано-Франковская область — 20 250 грн;

Днепропетровская область — 20 000 грн;

Львовская область — 19 100 грн;

Винницкая область — 18 000 грн;

Черкасская область — 18 000 грн;

Черновицкая область — 15 750 грн;

Тернопольская область — 15 750 грн;

Волынская область — 15 700 грн;

Киевская область — 15 000 грн;

Хмельницкая область — 15 000 грн;

Полтавская область — 15 000 грн;

Одесская область — 14 000 грн;

Кировоградская область — 14 000 грн;

Ровенская область — 13 000 грн;

Житомирская область — 12 000 грн;

Черниговская область — 11 000 грн;

Запорожская область — 10 000 грн;

Харьковская область — 8 000 грн;

Николаевская область — 7 000 грн;

Сумская область — 6 500 грн;

Херсонская область — 3 800 грн.

Дешевлевсего арендовать жилье можно в Херсонской области

Ситуация в Киеве

Самым дорогим районом столицы остается Печерский — 1-комнатная квартира в среднем обойдется в 38 тыс. грн, самым дешевым Деснянский — 14,7 тыс. грн за 1-комнатную квартиру (+9% к июлю).

Самым дорогим районом столицы остается Печерский

Спрос

В августе спрос на аренду жилья активно рос по всем областям Украины.

Наиболее динамично — в Волынской (+76%), Винницкой (+41%), Тернопольской (+37%), Черновицкой (+36%) и Черниговской (+34%) областях.

Области, где наблюдается наибольший дисбаланс между предложением и спросом: