Цены на аренду квартир в августе (инфографика)

В августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, в то время как количество предложений в большинстве регионов сокращалось. Наибольший дисбаланс между количеством объявлений и потенциальных арендаторов зафиксировали в Тернопольской, Винницкой и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные нового аналитического отчета маркетплейса проверенной недвижимости Dim.ria.
Предложение
В августе количество объявлений об аренде жилья падало в большинстве регионов. Самое существенное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%) областях.
Рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).
В августе 2026 года стоимость аренды в Киеве продолжает расти: средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 31,5 тыс. грн (на 11% больше, чем в июле).
В Закарпатье стоимость аренды осталась на уровне предыдущего месяца — 22,5 тыс. грн. Также пересекли отметку в 20 тыс. грн/мес. цены на аренду в Ивано-Франковской (20,3 тыс. грн.) и Днепропетровской (20 тыс. грн.) областях.
Дешевле арендовать жилье можно в Херсонской области: 1-комнатная квартира в среднем стоит 3,8 тыс. грн в месяц.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа 2026 года составляла:
Киев — 31 500 грн;
Закарпатская область — 22 500 грн;
Ивано-Франковская область — 20 250 грн;
Днепропетровская область — 20 000 грн;
Львовская область — 19 100 грн;
Винницкая область — 18 000 грн;
Черкасская область — 18 000 грн;
Черновицкая область — 15 750 грн;
Тернопольская область — 15 750 грн;
Волынская область — 15 700 грн;
Киевская область — 15 000 грн;
Хмельницкая область — 15 000 грн;
Полтавская область — 15 000 грн;
Одесская область — 14 000 грн;
Кировоградская область — 14 000 грн;
Ровенская область — 13 000 грн;
Житомирская область — 12 000 грн;
Черниговская область — 11 000 грн;
Запорожская область — 10 000 грн;
Харьковская область — 8 000 грн;
Николаевская область — 7 000 грн;
Сумская область — 6 500 грн;
Херсонская область — 3 800 грн.
Ситуация в Киеве
Самым дорогим районом столицы остается Печерский — 1-комнатная квартира в среднем обойдется в 38 тыс. грн, самым дешевым Деснянский — 14,7 тыс. грн за 1-комнатную квартиру (+9% к июлю).
Спрос
В августе спрос на аренду жилья активно рос по всем областям Украины.
Наиболее динамично — в Волынской (+76%), Винницкой (+41%), Тернопольской (+37%), Черновицкой (+36%) и Черниговской (+34%) областях.
Области, где наблюдается наибольший дисбаланс между предложением и спросом:
Тернопольская — на 1 объявление приходится 20 арендаторов;
Винницкая — на 1 объявление приходится 17 арендаторов;
Львовская — на 1 объявление приходится 17 арендаторов;
Черновицкая — на 1 объявление приходится 15 арендаторов;
Ровенская — на 1 объявление приходится 14 арендаторов.