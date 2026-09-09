Отберут ли субсидию, если самостоятельно платить страховые взносы Сегодня 08:05 — Личные финансы

Добровольные взносы в Пенсионный фонд влияют на субсидии

Если человек не работает, это не всегда означает, что он лишится права на государственное пособие или жилищную субсидию. Правительство расширило список случаев, когда уплата страховых взносов может учитываться при назначении таких выплат.

Изменения внесли постановлением от 15 июля 2026 года № 959 сразу в три нормативных акта, отмечают специалисты Юридического советчика для ВПЛ . Теперь в определенных случаях будет учитываться не только уплата ЕСВ, но и добровольные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

Пособие одиноким матерям

По общему правилу, пособие одиноким матерям не назначается, если в составе семьи есть совершеннолетний человек, который более трех месяцев не работает, не учится, не состоит на учете в центре занятости и т. д.

В то же время, право на выплату сохраняется, если выполняется хотя бы одно из определенных условий. В частности, если за человека уплачивался ЕСВ в размере не менее минимального по меньшей мере в течение трех месяцев в расчетном периоде.

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Также учитывается уход:

за ребенком в возрасте до 3 лет;

за ребенком до 6 лет, который по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в домашнем уходе;

за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

за тяжелобольным ребенком;

за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

за человеком от 80 лет.

Отдельным условием является предоставление социальных услуг по уходу.

Теперь к этим исключениям добавили уплату добровольных страховых взносов в размере не менее минимального по меньшей мере в течение трех месяцев в расчетном периоде.

То есть, если трудоспособный член семьи официально не работал, но самостоятельно платил за себя страховые взносы по соответствующему договору, право на пособие одинокой матери сохраняется.

Изменения для малообеспеченных семей

Государственное социальное пособие малоимущим семьям назначается при условии, что трудоспособные совершеннолетние члены семьи работали, учились на дневной форме, проходили военную службу или имели другие предусмотренные законодательством виды занятости.

Если же совершеннолетний член семьи больше трех месяцев не работал и не имел определенных законодательством уважительных причин, пособие семье не назначается и не выплачивается.

В то же время выплата возможна, если за такое лицо или им самостоятельно уплачивался ЕСВ в размере не менее минимального по меньшей мере в течение трех месяцев в расчетном периоде.

Теперь аналогично будет учитываться уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование по договору — при условии их уплаты в течение трех месяцев в период, который взимается для расчета пособия.

Что изменилось для жилищных субсидий

Раньше для назначения жилищной субсидии нужно было, чтобы за всех трудоспособных членов семьи, которые не работают, не имеют доходов, не обучаются и т. п. , уплачивался ЕСВ.

Теперь уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование приравнивается к уплате ЕСВ для назначения субсидии.

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Таким образом, если человек уплачивал такие страховые взносы, он или его семья не теряет право на назначение жилищной субсидии.

Важно, что ЕСВ или страховые взносы должны уплачиваться в размере не менее минимального в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения за субсидией или перед месяцем, в котором субсидия назначается без обращения гражданина.

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