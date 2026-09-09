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Как скачки напряжения могут неожиданно сказаться на телевизоре

Личные финансы
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Smart TV спроектированы таким образом, чтобы постоянно оставаться подключенными к розетке, переходя в экономный режим, а не выключаясь полностью.
Возможно, вы об этом не задумываетесь, но это все равно создает небольшой риск телевизора, пишет BGR.
В любой момент скачок напряжения может повредить внутренние компоненты устройства, причем пострадать могут не только блок питания и конденсатор, но и флэш-память, отвечающая за хранение программного обеспечения телевизора. Если накопитель поврежден, информация может стать нечитаемой или оказаться поврежденной.
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Повреждение памяти особенно неприятно тем, что неисправность не всегда очевидна. Устройство включится, но зависнет на этапе загрузки, будет постоянно перезапускаться или показывать пустой экран. Владелец может решить, что телевизор сломался из-за неисправного экрана, а проблема будет совсем в другом.
В качестве первого шага можно попытаться сбросить телевизор до заводских настроек или проверить сайт производителя на наличие инструкции по ручной установке прошивки. Если неисправность связана с повреждением системных данных, обновление ПО иногда позволяет восстановить или заново записать необходимые файлы.
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Однако лучше защищать смарт-телевизор заранее — еще до того, как произойдет скачок напряжения. Помимо отключения техники от розетки, один из самых простых способов снизить риск потери важных данных — регулярно создавать резервные копии, когда это возможно.
По материалам:
УНІАН
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