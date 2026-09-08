«єЯсла»: как действует программа и кто может получить более 12 тыс. грн Сегодня 17:00 — Личные финансы

«єЯсла»: как действует программа и кто может получить более 12 тыс. грн

Программа «єЯсла» предусматривает финансовую поддержку родителей после их выхода на работу, когда ребенку исполнился один год.

В Украине по состоянию на начало сентября 2026 года более 23 тысяч семей подали заявления на участие в ней. Более 15 тысяч семей уже получают выплаты, а общий объем направленного на программу финансирования составляет около 600 млн грн.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец.

Программа «єЯсла» начала действовать с 1 января 2026 года.

Как действует программа

Пособие назначается с месяца, следующего после достижения ребенком годовалого возраста, при условии выхода одного из родителей на работу и может выплачиваться до месяца, в котором ребенку исполняется три года.

Сумма

В 2026 году базовый размер пособия составляет 8 тысяч гривен в месяц. Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена повышенная выплата — 12 тысяч грн ежемесячно.

Для родителей, детям которых на 1 января 2026 года уже исполнился один год, предусмотрена возможность получить пособие с начала действия программы, если заявление было подано в течение шести месяцев.

Если родитель вернулся к работе позже, обратиться за помощью можно в течение шести месяцев. В этом случае момент начала выплаты зависит от даты выхода на работу и возраста ребенка.

Куда тратить деньги

Выплаты по программе имеют целевое назначение и могут использоваться для оплаты ухода за ребенком.

Средствами можно оплачивать услуги частных учреждений дошкольного образования и физических лиц, официально предоставляющих услуги по уходу за детьми.

Также ими разрешено рассчитываться за платные услуги государственных и коммунальных детсадов — питание, кружки, дополнительные занятия и пребывание детей в очередных группах.

Возможности использования выплат охватывают ряд товаров для детей. Среди них — детская или семейная одежда, обувь, игрушки и спортивные товары.

С начала августа 2026 года пособие по программе «єЯсла», а также выплаты по уходу за ребенком до одного года можно получать на специальный счет «Забота о ребенке», открытый в рамках «Дія.Карты».

Как открыть карту

Открыть карту можно через приложение одного из банков-партнеров программы — ПриватБанка , monobank, А-Банка, Sense Bank или Банка Кредит Днепр.

Оформить «Дія.Карту» также можно при личном обращении в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦПАУ или к уполномоченному лицу территориальной общины.

Если карта уже открыта, ее счет подтягивается в Единую информационную систему социальной сферы и прилагается к заявлению на выплату. Если карты еще нет, во время личного обращения заявитель может выбрать банк, после чего получит QR-код для открытия счета через банковское приложение.

Альтернативой остается специальный счет в Ощадбанке , открываемый Пенсионным фондом.

Тем, кто уже получает «єЯсла» или другую предусмотренную программой помощь, повторно подавать все документы для перехода на «Дія.Карту» не нужно.

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Для изменения счета достаточно лично обратиться в Пенсионный фонд, ЦПАУ или к уполномоченному лицу территориальной общины и подать соответствующее заявление.

Если семья имеет право одновременно на несколько предусмотренных государством выплат, то их можно зачислять на один специальный счет.

Ранее мы писали , что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Пособие также предусмотрено при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.

Кстати, если вы воспитываете ребенка самостоятельно, государство предусмотрело для вас отдельные выплаты, льготы на налог и поддержку с оплатой коммунальных услуг. И право на них зависит от конкретных юридических критериев. Finance.ua рассказывает, как оформить пособие и что для этого нужно в статье ниже:

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