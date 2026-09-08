Куда можно потратить средства зимней поддержки (срок)
- людей, получающих субсидии, на приобретение печного топлива, сжиженного газа и на оплату ЖКУ;
- людей, получающих пособие при рождении ребенка;
- людей с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью;
- многодетных семей;
- одиноких матерей и родителей, получающих государственное пособие;
- одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста;
- семей ВПЛ (кроме бесплатно размещенных в помещениях, владельцам которых государство компенсирует коммунальные услуги и топливо);
- детских домов семейного типа;
- приемных семей;
- семей патронатных воспитателей
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