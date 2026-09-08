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Куда можно потратить средства зимней поддержки (срок)

Личные финансы
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Куда можно потратить средства зимней поддержки (срок)
Куда можно потратить средства зимней поддержки (срок)
Полученные в рамках зимней поддержки 19 400 грн можно потратить по своему усмотрению на нужды, связанные с подготовкой к зиме.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
«19 400 грн можно будет потратить по своему усмотрению — на топливо, теплую одежду, коммунальные услуги или другие нужды, связанные с подготовкой к зиме», — говорится в сообщении.
Выплаты пособия предусмотрены для 11 категорий граждан, проживающих в прифронтовых общинах:
  • людей, получающих субсидии, на приобретение печного топлива, сжиженного газа и на оплату ЖКУ;
  • людей, получающих пособие при рождении ребенка;
  • людей с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью;
  • многодетных семей;
  • одиноких матерей и родителей, получающих государственное пособие;
  • одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста;
  • семей ВПЛ (кроме бесплатно размещенных в помещениях, владельцам которых государство компенсирует коммунальные услуги и топливо);
  • детских домов семейного типа;
  • приемных семей;
  • семей патронатных воспитателей

Сроки

Подать заявление на получение пособия можно до 30 октября в ПФУ, ЦПАУ или в сельский, поселковый или городской совет.
Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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