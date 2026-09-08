Куда можно потратить средства зимней поддержки (срок) Сегодня 11:45 — Личные финансы

Куда можно потратить средства зимней поддержки (срок)

Полученные в рамках зимней поддержки 19 400 грн можно потратить по своему усмотрению на нужды, связанные с подготовкой к зиме.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

«19 400 грн можно будет потратить по своему усмотрению — на топливо, теплую одежду, коммунальные услуги или другие нужды, связанные с подготовкой к зиме», — говорится в сообщении.

Выплаты пособия предусмотрены для 11 категорий граждан, проживающих в прифронтовых общинах:

людей, получающих субсидии, на приобретение печного топлива, сжиженного газа и на оплату ЖКУ;

людей, получающих пособие при рождении ребенка;

людей с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью;

многодетных семей;

одиноких матерей и родителей, получающих государственное пособие;

одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста;

семей ВПЛ (кроме бесплатно размещенных в помещениях, владельцам которых государство компенсирует коммунальные услуги и топливо);

детских домов семейного типа;

приемных семей;

семей патронатных воспитателей

Сроки

Подать заявление на получение пособия можно до 30 октября в ПФУ, ЦПАУ или в сельский, поселковый или городской совет.

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн.

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