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Сколько стоит немецкий паспорт

Личные финансы
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Сколько стоит немецкий паспорт
Сколько стоит немецкий паспорт
Получение гражданства подразумевает выполнение многих обязательных требований.
Об этом пишет Новости. LIVE со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел Германии.
Во-первых, придется добиться минимального срока оседлости 5 лет на основе документа о легальном пребывании на территории страны. Без этого заявление иностранцев даже не рассматривают.
Во-вторых, необходимо доказать свою интеграцию в немецкое общество путем сдачи теста на знание языка. Дополнительно требуют наличия стабильного источника дохода и юридического права на жилье, отсутствия судимостей и запретов на пересечение границ Европейского Союза.

Сколько стоит паспорт

Базовая плата зависит от возраста, а дополнительные услуги оплачиваются по отдельному тарифу. По состоянию на сентябрь 2026 года оформление документа на 32 страницы (международного стандарта) по основному месту жительства стоит:
  • для лиц от 24 лет — 70 евро (действителен 10 лет);
  • для лиц до 24 лет — 37,50 евро (действителен 6 лет).
«Временный паспорт стоит 26 евро независимо от возраста. Документ не содержит чипа и действителен максимум 12 месяцев. Обычно его выдают только тогда, когда вам срочно нужен документ, удостоверяющий личность, для поездки», — говорится на портале.
Чтобы получить паспорт гораздо быстрее, чем при обычной процедуре, придется заплатить 102 евро базового сбора плюс 32 евро за дополнительные расходы. Лица до 24 лет тратят 69,50 евро административного сбора.
Если нужно оформить документ с 48 страницами, то нужно отдать от 59,50 до 92 евро в зависимости от возраста заявителя плюс 22 евро дополнительной платы.
По материалам:
Finance.ua
Германия
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