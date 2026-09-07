В 2027 году запустят прямой скоростной поезд Рим-Мюнхен Сегодня 17:23 — Личные финансы

После запуска нового сообщения, пассажиры смогут путешествовать между городами без пересадок через Альпы.

Между Римом и Мюнхеном запустят новый прямой дневной рейс, который позволит проделывать путь между двумя странами без пересадок.

Об этом сообщает Travel Off Path.

Европейские авиаперелеты все чаще сталкиваются с проблемами из-за очередей на контроле, нехватки персонала и внедрения новой системы въезда и выезда (EES). На этом фоне европейские операторы в последние годы активно развивают железнодорожное сообщение между крупными городами.

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В этом году European Sleeper возобновил сообщение между Парижем и Берлином и готовится запустить маршрут Брюссель-Милан. В то же время чешский перевозчик České dráhy запустил поезд ComfortJet, который преодолевает около 530 миль и направляется из Праги в Копенгаген без пересадок.

Однако развитие железнодорожного сообщения на этом не останавливается. Летом 2027 года планируют запустить новый прямой дневной маршрут между Римом и Мюнхеном.

Из Рима в Мюнхен за 8 часов 30 минут

Новый прямой скоростной поезд Frecciarossa 1000 должен начать курсировать между столицей Италии и Мюнхеном, столицей немецкой Баварии летом 2027 года.

Точная дата запуска зависит от завершения технических согласований.

Изначально предполагалось, что поезд начнет курсировать с изменением расписания в декабре 2026 года. Однако в Германии и Австрии до сих пор идут испытания.

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Таким образом запуск находится на финальном этапе, однако окончательная дата еще не определена.

В отличие от ночных поездов European Sleeper, итальянский Frecciarossa будет курсировать днем ​​на высокой скорости. Ожидается, что поезд будет преодолевать маршрут примерно через 8 часов 30 минут в одну сторону без пересадок.

Поезд Рим-Мюнхен будет делать такие остановки: Рим, Флоренция, Болонья, Верона, Роверето, Тренто, Больцано/Бозен, Инсбрук, Мюнхен.

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В то же время, прямое железнодорожное сообщение между Римом и Мюнхеном уже существует: ночью между городами курсирует ÖBB Nightjet. Новый маршрут станет первым прямым дневным скоростным сообщением между ними.

Пассажирам, путешествующим между Римом и Мюнхеном днем, обычно нужно как минимум один раз пересаживаться. Чаще это происходит в Больцано, Вероне, Болонье или Инсбруке — в зависимости от маршрута.

После запуска нового сообщения, пассажиры смогут путешествовать между городами без пересадок через Альпы.

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