В 2027 году запустят прямой скоростной поезд Рим-Мюнхен

Европейские авиаперелеты все чаще сталкиваются с проблемами из-за очередей на контроле, нехватки персонала и внедрения новой системы въезда и выезда (EES). На этом фоне европейские операторы в последние годы активно развивают железнодорожное сообщение между крупными городами.
В этом году European Sleeper возобновил сообщение между Парижем и Берлином и готовится запустить маршрут Брюссель-Милан. В то же время чешский перевозчик České dráhy запустил поезд ComfortJet, который преодолевает около 530 миль и направляется из Праги в Копенгаген без пересадок.
Однако развитие железнодорожного сообщения на этом не останавливается. Летом 2027 года планируют запустить новый прямой дневной маршрут между Римом и Мюнхеном.
Таким образом запуск находится на финальном этапе, однако окончательная дата еще не определена.
В отличие от ночных поездов European Sleeper, итальянский Frecciarossa будет курсировать днем на высокой скорости. Ожидается, что поезд будет преодолевать маршрут примерно через 8 часов 30 минут в одну сторону без пересадок.
Поезд Рим-Мюнхен будет делать такие остановки: Рим, Флоренция, Болонья, Верона, Роверето, Тренто, Больцано/Бозен, Инсбрук, Мюнхен.
В то же время, прямое железнодорожное сообщение между Римом и Мюнхеном уже существует: ночью между городами курсирует ÖBB Nightjet. Новый маршрут станет первым прямым дневным скоростным сообщением между ними.
Пассажирам, путешествующим между Римом и Мюнхеном днем, обычно нужно как минимум один раз пересаживаться. Чаще это происходит в Больцано, Вероне, Болонье или Инсбруке — в зависимости от маршрута.
После запуска нового сообщения, пассажиры смогут путешествовать между городами без пересадок через Альпы.