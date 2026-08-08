5 недооцененных городов Европы для бюджетного путешествия (фото)

Путешественникам, желающим избежать толп туристов и высоких цен в самых популярных европейских городах, советуют обратить внимание на менее известные направления. Здесь можно найти историческую архитектуру, уютную атмосферу и более доступные цены на проживание и питание.
Издание поделилось, что все без устали говорят о Варшаве и Кракове, а в некоторой степени даже об альтернативных направлениях для городских путешествий, таких как Гданьск или Вроцлав, но если и есть один польский город, который до сих пор даже близко не получает того внимания, которого заслуживает, то это средневековая жемчужина на берегу реки — Торунь.
«Возможно, это связано с тем, что здесь нет международного аэропорта, а ближайшая база Ryanair расположена в 90 милях в Познани, но, кажется, только ностальгирующие поляки и любознательные немцы приезжают сюда, чтобы насладиться этим идеальным уголком Старого Света», — говорится в статье.
Отмечается, что Старый город здесь, без сомнения, является одним из самых красивых исторических центров Польши и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с готической архитектурой, мощеными улицами и кирпичными площадями, усыпанными тут и там несколькими знаковыми достопримечательностями с красными крышами.
Издание приводит некоторые данные о ценах в этом городе:
Место в общем номере хостела: 12−25 долларов за ночь;
Отдельный номер в хостеле: 35−60 долларов за ночь;
3-звездочный отель: 50−90 долларов за ночь;
4-звездочный отель: 90−150 долларов за ночь;
Питание в ресторане повседневного класса: 10−18 долларов на человека;
Ужин из трех блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 55−90 долларов;
Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3−10 долларов.
2. Тимишоара, Румыния
Издание отметило, что город выглядит так, будто мог бы находиться где-то в Австрии, а не в посткоммунистической стране, которая все еще пытается найти свою нишу.
Вас ждут красочные исторические здания, фасады в стиле барокко и прогулки вдоль набережной с мороженым, которые просто излучают атмосферу европейского лета.
Высоко над набережной возвышается Митрополичный собор — величественный православный памятник, который непременно удовлетворит вашу страсть к архитектуре, а на площади Свободы (Piața Libertății) вас ждут уютные кафе, открытые террасы и возможность спокойно наблюдать за прохожими.
Стоимость услуг следующая:
Кровать в общем номере хостела: 5−15 долларов за ночь;
Отдельный номер в хостеле: 25−40 долларов за ночь;
3-звездочный отель: 45−80 долларов за ночь;
4-звездочный отель: 80−140 долларов за ночь;
Питание в ресторане повседневного класса: 8−15 долларов на человека;
Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 45−80 долларов;
Кофе + выпечка в кафе: 3−6 долларов;
Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3−10 долларов.
3. Мостар, Босния и Герцеговина
В статье отмечается, что Босния остается довольно необычным направлением для большинства путешественников, отправляющихся в Европу, но даже если вы не можете точно указать её место на карте, скорее всего, вы уже видели фотографии знаменитого арочного моста, простирающегося над бирюзовой рекой.
Это Мостар — один из самых фотогеничных средневековых городов Европы.
Этот идеальный для фотографий городок османской эпохи раскинулся вокруг ряда каскадных водопадов, с каменными мостами и деревянными дорожками, извивающимися вокруг бурных вод, а также с тихой набережной, пролегающей вдоль не менее впечатляющей, кристально чистой реки Плива.
Средние цены в городе следующие:
Место в общем номере хостела: 10−15 долларов за ночь;
Отдельный номер в хостеле: 25−45 долларов за ночь;
3-звездочный отель: 45−80 долларов за ночь;
4-звездочный отель: 90−120 долларов за ночь;
Питание в ресторане повседневного класса: 6−12 долларов на человека;
Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 40−70 долларов;
Кофе + выпечка в кафе: 2−4 доллара;
Вход в музей/туристическую достопримечательность: 2−6 долларов.
4. Кавала, Греция
Кавала — пожалуй, самый недооцененный приморский город Греции — сочетает в себе византийские руины, османское наследие, пляжи и великолепные приморские пейзажи, которым действительно трудно найти равных.
А что самое лучшее? Здесь нет тех летних толп, которые собираются в Салониках или на Халкидиках.
Вместо этого вас ждут узкие мощеные улочки, красочные дома с крытыми балконами в турецком стиле и живописная набережная, вдоль которой расположены таверны с морепродуктами, кафе и рыбацкие лодки, покачивающиеся на волнах.
Средние цены следующие:
Кровать в общем номере хостела: 20−35 долларов за ночь;
Отдельный номер в хостеле: 45−80 долларов за ночь;
3-звездочный отель: 70−120 долларов за ночь;
4-звездочный отель: 120−220 долларов за ночь;
Питание в ресторане демократичной категории: 12−20 долларов на человека;
Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 70−120 долларов;
Кофе + выпечка в кафе: 4−7 долларов;
Вход в музей/туристическую достопримечательность: 4−12 долларов.
5. Оренсе, Испания
Спрятанный в тихом северо-западном уголке Испании, в регионе Галисия, город Оренсе — это небольшой, но невероятно атмосферный термальный городок, который очарует вас, когда вы этого меньше всего ожидаете.
Это настоящий дар природы в виде римских горячих источников в самом центре города, бьющих прямо из гранитных гор, где вода выходит на поверхность почти в кипящем состоянии, прежде чем впадает в термальные бассейны в центре города.
Средние цены примерно следующие:
Кровать в общем номере хостела: 20−35 долларов за ночь;
Отдельный номер в хостеле: 40−70 долларов за ночь;
3-звездочный отель: 60−100 долларов за ночь;
4-звездочный отель: 100−160 долларов за ночь;
Питание в ресторане демократичной категории: 12−20 долларов на человека;
Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 70−120 долларов;
Кофе + выпечка в кафе: 3−6 долларов;
Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3−10 долларов.