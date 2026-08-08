5 недооцененных городов Европы для бюджетного путешествия (фото) Сегодня 18:16 — Мир

5 малоизвестных городов Европы для отдыха

Путешественникам, желающим избежать толп туристов и высоких цен в самых популярных европейских городах, советуют обратить внимание на менее известные направления. Здесь можно найти историческую архитектуру, уютную атмосферу и более доступные цены на проживание и питание.

Об этом пишет Travel off Path.

1. Торунь, Польша

Издание поделилось, что все без устали говорят о Варшаве и Кракове, а в некоторой степени даже об альтернативных направлениях для городских путешествий, таких как Гданьск или Вроцлав, но если и есть один польский город, который до сих пор даже близко не получает того внимания, которого заслуживает, то это средневековая жемчужина на берегу реки — Торунь.

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«Возможно, это связано с тем, что здесь нет международного аэропорта, а ближайшая база Ryanair расположена в 90 милях в Познани, но, кажется, только ностальгирующие поляки и любознательные немцы приезжают сюда, чтобы насладиться этим идеальным уголком Старого Света», — говорится в статье.

Торунь, Польша

Отмечается, что Старый город здесь, без сомнения, является одним из самых красивых исторических центров Польши и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с готической архитектурой, мощеными улицами и кирпичными площадями, усыпанными тут и там несколькими знаковыми достопримечательностями с красными крышами.

Издание приводит некоторые данные о ценах в этом городе:

Место в общем номере хостела: 12−25 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 35−60 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 50−90 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 90−150 долларов за ночь;

Питание в ресторане повседневного класса: 10−18 долларов на человека;

Ужин из трех блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 55−90 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3−10 долларов.

2. Тимишоара, Румыния

Издание отметило, что город выглядит так, будто мог бы находиться где-то в Австрии, а не в посткоммунистической стране, которая все еще пытается найти свою нишу.

Вас ждут красочные исторические здания, фасады в стиле барокко и прогулки вдоль набережной с мороженым, которые просто излучают атмосферу европейского лета.

Тимишоара, Румыния

Высоко над набережной возвышается Митрополичный собор — величественный православный памятник, который непременно удовлетворит вашу страсть к архитектуре, а на площади Свободы (Piața Libertății) вас ждут уютные кафе, открытые террасы и возможность спокойно наблюдать за прохожими.

Стоимость услуг следующая:

Кровать в общем номере хостела: 5−15 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 25−40 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 45−80 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 80−140 долларов за ночь;

Питание в ресторане повседневного класса: 8−15 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 45−80 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 3−6 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3−10 долларов.

3. Мостар, Босния и Герцеговина

В статье отмечается, что Босния остается довольно необычным направлением для большинства путешественников, отправляющихся в Европу, но даже если вы не можете точно указать её место на карте, скорее всего, вы уже видели фотографии знаменитого арочного моста, простирающегося над бирюзовой рекой.

Это Мостар — один из самых фотогеничных средневековых городов Европы.

Мостар, Босния и Герцеговина

Этот идеальный для фотографий городок османской эпохи раскинулся вокруг ряда каскадных водопадов, с каменными мостами и деревянными дорожками, извивающимися вокруг бурных вод, а также с тихой набережной, пролегающей вдоль не менее впечатляющей, кристально чистой реки Плива.

Средние цены в городе следующие:

Место в общем номере хостела: 10−15 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 25−45 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 45−80 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 90−120 долларов за ночь;

Питание в ресторане повседневного класса: 6−12 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 40−70 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 2−4 доллара;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 2−6 долларов.

4. Кавала, Греция

Кавала — пожалуй, самый недооцененный приморский город Греции — сочетает в себе византийские руины, османское наследие, пляжи и великолепные приморские пейзажи, которым действительно трудно найти равных.

А что самое лучшее? Здесь нет тех летних толп, которые собираются в Салониках или на Халкидиках.

Кава, Греция

Вместо этого вас ждут узкие мощеные улочки, красочные дома с крытыми балконами в турецком стиле и живописная набережная, вдоль которой расположены таверны с морепродуктами, кафе и рыбацкие лодки, покачивающиеся на волнах.

Средние цены следующие:

Кровать в общем номере хостела: 20−35 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 45−80 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 70−120 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 120−220 долларов за ночь;

Питание в ресторане демократичной категории: 12−20 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 70−120 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 4−7 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 4−12 долларов.

5. Оренсе, Испания

Спрятанный в тихом северо-западном уголке Испании, в регионе Галисия, город Оренсе — это небольшой, но невероятно атмосферный термальный городок, который очарует вас, когда вы этого меньше всего ожидаете.

Оуренсе, Испания

Это настоящий дар природы в виде римских горячих источников в самом центре города, бьющих прямо из гранитных гор, где вода выходит на поверхность почти в кипящем состоянии, прежде чем впадает в термальные бассейны в центре города.

Средние цены примерно следующие:

Кровать в общем номере хостела: 20−35 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 40−70 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 60−100 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 100−160 долларов за ночь;

Питание в ресторане демократичной категории: 12−20 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 70−120 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 3−6 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3−10 долларов.

УНІАН По материалам:

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