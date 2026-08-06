Китайский нефтеперерабатывающий завод увеличил закупки российской нефти Вчера 22:46 — Мир

Крупнейший в мире китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec увеличил закупки российской нефти с Дальнего Востока. Это решение связано с сокращением поставок с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Российское сырье дешевле марок из Бразилии и Западной Африки, что позволяет Китаю удерживать стабильную пропускную способность заводов и сохранять высокую экспортную маржу.

С июля по сентябрь компания приобрела от 30 до 40 партий российской смеси Восточной Сибири и Тихого океана (ESPO). Общий объем составляет от 241 000 до 320 000 баррелей в день. Это составляет 5%-6% от общей перерабатывающей мощности завода в 5,2 миллиона баррелей в день.

В июле Sinopec получила около 7,4 миллиона баррелей ESPO через порт Ричжао. На август и сентябрь закуплено не менее 10 грузов. Перевозка осуществляется судами Aframax вместимостью 740 000 баррелей.

«Вместо широкомасштабного роста импорта, спрос смещается в сторону баррелей с большей гарантией доставки и более низкими затратами на перевозку — в первую очередь на наземные запасы и краткосрочные грузы из России на Дальний Восток», — пояснила ведущий аналитик Vortexa Analytics Эмма Ли.

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