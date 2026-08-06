0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайский нефтеперерабатывающий завод увеличил закупки российской нефти

Мир
129
Крупнейший в мире китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec увеличил закупки российской нефти с Дальнего Востока. Это решение связано с сокращением поставок с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.
Об этом сообщает Reuters.
Российское сырье дешевле марок из Бразилии и Западной Африки, что позволяет Китаю удерживать стабильную пропускную способность заводов и сохранять высокую экспортную маржу.
С июля по сентябрь компания приобрела от 30 до 40 партий российской смеси Восточной Сибири и Тихого океана (ESPO). Общий объем составляет от 241 000 до 320 000 баррелей в день. Это составляет 5%-6% от общей перерабатывающей мощности завода в 5,2 миллиона баррелей в день.
В июле Sinopec получила около 7,4 миллиона баррелей ESPO через порт Ричжао. На август и сентябрь закуплено не менее 10 грузов. Перевозка осуществляется судами Aframax вместимостью 740 000 баррелей.
«Вместо широкомасштабного роста импорта, спрос смещается в сторону баррелей с большей гарантией доставки и более низкими затратами на перевозку — в первую очередь на наземные запасы и краткосрочные грузы из России на Дальний Восток», — пояснила ведущий аналитик Vortexa Analytics Эмма Ли.
По материалам:
Finance.ua
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems