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Первое казино в Объединенных Арабских Эмиратах откроется в 2027 году — детали

Мир
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Первое казино в Объединенных Арабских Эмиратах откроется в 2027 году — детали
Первое казино в Объединенных Арабских Эмиратах откроется в 2027 году — детали
Первое казино в Объединенных Арабских Эмиратах откроется в 2027 году после задержек, вызванных войной на Ближнем Востоке.
Комплекс Wynn’s в Рас-эль-Хайме, где разместится первое легальное казино ОАЭ, откроется в сентябре 2027 после преодоления нескольких задержек, пишет es.euronews.
После задержек, связанных с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, первое лицензированное казино ОАЭ должно открыться в сентябре 2027 года на острове Wynn Al Marjan в Рас-эль-Хайме.
4 августа генеральный директор Wynn Resorts Крэйг Биллингс заявил, что строительство нового курорта «продвигается хорошо» и что компания ожидает, что сможет открыть его для публики осенью следующего года.
В мае Биллингс уже объявил о «незначительной задержке» проекта, ссылаясь на «логистические и транспортные проблемы в регионе» после того, как вспыхнула война в результате нападений США и Израиля на Иран в конце февраля.
В октябре 2024 года американская компания Wynn Group, управляющая казино в Лас-Вегасе и Бостоне, а также Макао, получила первую коммерческую лицензию на азартные игры, выданную Объединенными Арабскими Эмиратами, где азартные игры остаются запрещенными.
В настоящее время компания строит роскошный курорт на 1542 номера на острове Винн-аль-Марьян в Рас-эль-Хайме, одном из семи входящих в состав страны эмиратов.
«Сейчас мы активно продвигаемся к внутреннему оборудованию гостиничных номеров, при этом механические, электрические и отделочные работы идут последовательно», — сказал Биллингс.
Он добавил, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает влиять на строительство казино из-за перебоев в глобальных цепях поставок и ограничений на передвижение персонала.
«Эти перебои повлияли как на график проекта, так и на его стоимость», — сказал Биллингс, оценивший превышение затрат в «приблизительно 600 миллионов долларов», примерно половину из которых он объясняет конфликтом, а также увеличением стоимости материалов и транспортировки.
Акции Wynn Resorts выросли на 5% в ходе торгов после закрытия торгов.
Расположенный в 80 километрах к северу от Международного аэропорта Дубая (DXB), отель Wynn Al Marjan Island строится на острове площадью 60 гектаров с видом на Персидский залив.

Что там будет

Кроме казино комплекс будет включать 70-этажную башню, 22 ресторана, бары и лаунжи, а также пляжный клуб с частным пляжем.
Он также включает в себя роскошный спа-центр с салоном красоты и тренажерным залом, дизайнерские бутики, помещения для проведения мероприятий, заведения отдыха и ночной жизни, детский клуб, несколько бассейнов и пристань для яхт с полным спектром услуг.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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