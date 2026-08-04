В прошлом году в Чехию впервые прибыло больше украинских беженцев-мужчин, чем женщин Сегодня 20:22 — Мир

В Чехию прибыло больше украинских мужчин-беженцев, чем женщин

В прошлом году в Чехию прибыло больше украинских мужчин-беженцев, чем женщин. Это произошло впервые с начала российской агрессии против Украины. Тенденция продолжается: сравнение данных за прошлый и текущий годы показывает, что количество украинских мужчин трудоспособного возраста в Чехии за год выросло более чем на 20 тысяч.

Об этом сообщает Novinky.cz.

«Это чрезвычайно важное усиление, которое поможет экономике в строительстве, машиностроении и логистике», — сказал о приезде украинских мужчин Томаш Проуза, президент Ассоциации торговли и туризма и вице-президент Торговой палаты Чехии.

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По словам Проузы, в первой волне после начала войны в Чехию преимущественно приезжали женщины, которые не всегда могут выполнять тяжелую физическую работу. В настоящее время все чаще прибывают мужчины трудоспособного возраста.

«Каждый человек, который приезжает к нам в начале своей карьеры, вдвое важнее для нас. Есть шанс, что он создаст здесь новый дом и продолжит здесь жить и работать», — отметил Проуза.

По его словам, такие люди могут работать еще десятки лет, платить налоги и помогать поддерживать социальную и медицинскую системы.

Число украинских мужчин в Чехии растет

«В прошлом году женщины составляли 48,3%. Таким образом, впервые по количеству выданных разрешений за год мужчины перевесили», — говорится в июльском отчете о состоянии миграции, который ежегодно публикует Министерство внутренних дел Чехии и в котором оцениваются показатели предыдущего года.

Еще в 2024 году женщины составляли 56,3% вновь прибывших. Перелом произошел в прошлом году после того, как Киев в конце августа разрешил выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. На них не распространяется украинская воинская обязанность, которая начинается с 25 лет.

В Чехии живут более 394 тысяч украинских беженцев

В настоящее время в Чехии проживают более 394 тысяч украинцев. Год назад их было около 380 тысяч. Министерство внутренних дел Чехии распределяет данные по возрасту и полу.

Если говорить о женщинах от 18 до 65 лет, за последние 12 месяцев их количество практически не изменилось. В настоящее время в Чехии проживает более 160 280 таких женщин — примерно на 500 меньше, чем год назад.

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В то же время, количество мужчин той же возрастной категории существенно возросло — более чем на 21 200, до нынешних 132 тысяч.

В то же время, большинство украинских беженцев в Чехии все еще составляют женщины. Среди людей трудоспособного возраста их доля составляет 55%, а среди беженцев всех возрастов — чуть менее 54%.

15 тысяч украинцев получили специальный долгосрочный статус

В прошлом году украинские беженцы в Чехии в первый раз получили возможность оформить особый долгосрочный статус. Он позволяет гарантировать еще пять лет проживания в Чехии и подать заявление на постоянное проживание.

В то же время для получения такого статуса необходимо выполнить ряд требований, в частности, иметь доход не менее 440 тысяч чешских крон брутто в год.

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Пока такой статус получили около 15 тысяч человек.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет ЕС официально продлил временную защиту для украинцев. Новые правила предусматривают, что статус будет предоставляться вновь прибывшим гражданам Украины только при условии выполнения ими воинского долга или подтверждения отсутствия проблем с этим перед государством.

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