Пенсия все дальше: в ЕС готовятся повысить пенсионный возраст почти до 67 лет

Выход на пенсию в Европе постепенно откладывается. К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в странах ЕС может возрасти почти до 67 лет, а в отдельных государствах люди будут работать до 70−74 лет. Причина — старение населения и уменьшение количества трудоспособных граждан.
Пенсионный возраст будет расти почти по всей Европе
По данным отчета OECD Pensions at a Glance 2025, средний пенсионный возраст для мужчин в ЕС вырастет с 64,7 до 66,7 лет, а для женщин — с 64 до 66,6 лет. Речь идет о людях, которые начали работать в 2024 году в возрасте 22 лет и будут иметь непрерывный трудовой стаж. Именно они будут уходить на пенсию в конце 2060-х годов.
Не все страны будут повышать пенсионный возраст одинаково
В некоторых странах изменения будут минимальными. В частности, в Германии и Франции пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличится менее чем на один год.
В Испании пенсионный возраст для женщин останется на уровне 65 лет, а в ряде других государств он также не изменится.
В OECD отмечают, что альтернативой повышению пенсионного возраста могло бы быть увеличение пенсионных взносов или сокращение размера пенсий. Однако большинство европейских стран пока выбирают самое постепенное повышение возраста выхода на пенсию.