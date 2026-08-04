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Пенсия все дальше: в ЕС готовятся повысить пенсионный возраст почти до 67 лет

Мир
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Выход на пенсию в странах ЕС откладывается
Выход на пенсию в странах ЕС откладывается
Выход на пенсию в Европе постепенно откладывается. К концу 2060-х годов средний пенсионный возраст в странах ЕС может возрасти почти до 67 лет, а в отдельных государствах люди будут работать до 70−74 лет. Причина — старение населения и уменьшение количества трудоспособных граждан.
Об этом пишет Euronews.

Пенсионный возраст будет расти почти по всей Европе

По данным отчета OECD Pensions at a Glance 2025, средний пенсионный возраст для мужчин в ЕС вырастет с 64,7 до 66,7 лет, а для женщин — с 64 до 66,6 лет. Речь идет о людях, которые начали работать в 2024 году в возрасте 22 лет и будут иметь непрерывный трудовой стаж. Именно они будут уходить на пенсию в конце 2060-х годов.
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Ожидается, что пенсионный возраст повысят примерно две трети европейских стран для мужчин и три четверти — для женщин.
По словам экспертов OECD, повышение пенсионного возраста остается одним из главных способов сохранить финансовую устойчивость пенсионных систем без сокращения размера выплат.

Где пенсионный возраст вырастет больше всего

Самый высокий пенсионный возраст прогнозируется в Дании — к концу 2060-х он достигнет 74 лет как для мужчин, так и для женщин.
В Эстонии пенсионный возраст вырастет до 71 года. До 70 лет будут работать жители Италии, Нидерландов, Швеции и Кипра.
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Среди крупнейших экономик Европы наивысший будущий пенсионный возраст будет в Италии — 70 лет. В Великобритании он будет составлять 68 лет, в Германии — 67 лет, а во Франции и Испании — 65 лет.
В то же время, самый низкий пенсионный возраст для мужчин сохранится в Словении и Люксембурге — 62 года, а для женщин в Польше — 60 лет.
Пенсия все дальше: в ЕС готовятся повысить пенсионный возраст почти до 67 лет
Пенсия все дальше: в ЕС готовятся повысить пенсионный возраст почти до 67 лет
Наибольшее повышение для мужчин прогнозируют в Турции сразу на 13 лет, с 52 до 65 лет.
В Дании пенсионный возраст для мужчин увеличится на семь лет. По крайней мере, на пять лет он также вырастет в Эстонии, Италии, Словакии и на Кипре.
Для женщин наибольший прирост также ожидается в Турции — на 14 лет, с 49 до 63 лет. В Дании он увеличится на семь лет, в Италии — на 6,2 года, в Эстонии — на 6,3 года, в Словакии — на 5,8 года.
Также существенное повышение прогнозируется в Румынии, Австрии, Швеции, Греции и Кипре.
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Не все страны будут повышать пенсионный возраст одинаково

В некоторых странах изменения будут минимальными. В частности, в Германии и Франции пенсионный возраст для мужчин и женщин увеличится менее чем на один год.
В Испании пенсионный возраст для женщин останется на уровне 65 лет, а в ряде других государств он также не изменится.
В OECD отмечают, что альтернативой повышению пенсионного возраста могло бы быть увеличение пенсионных взносов или сокращение размера пенсий. Однако большинство европейских стран пока выбирают самое постепенное повышение возраста выхода на пенсию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияЕСПенсионный возрастПенсионер
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