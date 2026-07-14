В Чехии изменились правила оформления загранпаспортов для украинцев: что нужно знать Сегодня 10:10 — Личные финансы

Представить документы можно в Посольстве Украины в Праге, Генеральном консульстве Украины в Брно или в пражском центре ГП «Документ».

Украинцы, проживающие в Чехии, могут оформить или заменить загранпаспорт через дипломатические учреждения или ГП «Документ». В 2026 году действуют обновленные правила онлайн-записи и проверки документов, а для отдельных категорий заявителей введены дополнительные требования.

Об этом пишет Czechia-online.

Загранпаспорт является обязательным документом для легального пребывания в Чехии. Он необходим не только для подтверждения личности, но и для оформления или продления визы, получения разрешения на долгосрочное или постоянное жительство, а также при обращении в банки, к работодателям и в государственные учреждения.

Где украинцы в Чехии могут оформить загранпаспорт

Представить документы можно в Посольстве Украины в Праге, Генеральном консульстве Украины в Брно или в пражском центре ГП «Документ».

Основные варианты оформления:

через систему «е-Консул» для записи в дипломатические учреждения;

через онлайн-очередь ГП «Документ» в Праге;

без предварительной записи в консульское учреждение каждую пятницу могут обращаться отдельные льготные категории граждан в пределах социального дня.

Все учреждения принимают заявителей только по предварительной онлайн-записи, за исключением определенных категорий граждан во время социального дня.

Какие правила действуют для мужчин

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при оформлении паспорта через дипломатические учреждения обязательна проверка данных в реестре «Оберег».

Кроме того, необходимо иметь электронный военно-учетный документ из приложения «Резерв+», сформированный не ранее чем за 72 часа до визита.

При оформлении документов через ГП «Документ» приложение «Резерв+» не требуется. В то же время работники центра проверяют информацию о заявителе через государственные реестры по идентификационному коду. Если при получении готового паспорта возникнут проблемы с воинским учетом, выдача документа может быть временно приостановлена ​​до устранения несоответствий.

Какие документы необходимы для оформления паспорта

Для оформления загранпаспорта необходимо иметь внутренний паспорт гражданина Украины или ID-карту, идентификационный код, действующий или предварительный загранпаспорт, а также документы, подтверждающие право на жительство в Чехии.

В случае смены фамилии или потери паспорта могут потребоваться дополнительные подтверждающие документы.

Если при оформлении документов возникают трудности, украинцы могут обратиться в Украинский консультационно-общественный центр в Праге.

В центре предоставляется помощь с записью, использованием цифровых сервисов и установкой приложения «Резерв+».

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Чехия готовит очередные изменения в законодательство в отношении украинских беженцев. Правозащитники и эксперты предупреждают, что отдельные нововведения могут осложнить получение гуманитарной помощи людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям.

Одно из главных новшеств касается условий получения гуманитарной помощи. Предлагается выплачивать ее только тем беженцам, которые фактически проживают в Чехии не менее 16 дней в течение календарного месяца. Также одним из условий может быть трудовая активность. Для этого человек должен работать, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированным в центре занятости.

Кроме того, власти планируют усилить контроль за достоверностью данных, которые заявители предоставляют в центры занятости. Если человек предоставит ложную информацию или не ответит на запрос о необходимых документах, выплата гуманитарной помощи может быть приостановлена ​​на срок до трех месяцев.

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