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ЕС утвердил новые правила для авиапассажиров: что изменится с 2027 года

Личные финансы
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Порядок компенсаций при задержке или отмене рейсов существенно не изменится
Порядок компенсаций при задержке или отмене рейсов существенно не изменится
Совет Европейского Союза официально одобрил пакет реформ, расширяющий права авиапассажиров. Документ ранее поддержал Европейский парламент.
Об этом сообщает DW.
Новые правила будут распространяться на все рейсы, вылетающие из аэропортов стран ЕС, а также на рейсы, прибывающие в Евросоюз и выполняемые авиакомпаниями, зарегистрированными в странах блока.
Ожидается, что изменения вступят в силу в середине 2027 года.

Новые правила авиаперелетов в Европе

Детям разрешат сидеть рядом с родителями без дополнительной платы

Согласно новым правилам, дети младше 14 лет будут иметь право сидеть рядом с родителями или сопровождающими лицами без необходимости оплачивать бронирование мест.
Такое же право получат беременные женщины и пассажиры с ограниченной мобильностью, путешествующие вместе с сопровождающим.

Ошибки в именах

Авиаперевозчики будут обязаны бесплатно исправлять ошибки в написании имен пассажиров в билетах.
Кроме того, после прохождения регистрации пассажиры смогут получать печатные посадочные талоны без дополнительной оплаты.
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Информация о багаже

Авиакомпании, посредники и платформы для бронирования авиабилетов будут отображать стоимость билетов вместе со стоимостью перевозки ручной клади по умолчанию.

Пассажиры смогут использовать обратный билет даже после пропуска первого рейса

Пассажиры, пропустившие перелет по первому сегменту билета в оба конца, смогут воспользоваться обратным рейсом без штрафов или дополнительных санкций.
Также автоматическое возмещение будут получать пассажиры, которых из-за изменения условий перевозки разместили в классе обслуживания ниже того, который был забронирован при покупке билета.

Правила компенсаций за задержки рейсов

Порядок компенсаций при задержке или отмене рейсов существенно не изменится. Пассажиры по-прежнему будут иметь право на компенсацию, если рейс задержался минимум на три часа и ответственность за это несет авиакомпания.
В то же время, перевозчики не будут нести ответственности за инциденты, связанные с агрессивным поведением пассажиров, неблагоприятными погодными условиями, стихийными бедствиями или забастовками работников аэропортов или наземного обслуживания.
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Новые правила предусматривают упрощение процедуры подачи заявлений на компенсацию и более четко определяют права пассажиров в случае нарушения графика поездки. В частности:
  • информацию о правах пассажира авиакомпании должны будут предоставить в письменной форме в течение 96 часов после завершения поездки;
  • пассажирам будет предоставлено девять месяцев для подачи заявки на компенсацию;
  • авиакомпании должны будут выплатить компенсацию или предоставить обоснованный отказ в течение 30 календарных дней.
В случае нарушения графика поездки авиапассажиры будут иметь право на:
  • прохладительные напитки через два часа после задержки рейса;
  • питание через три часа после задержки;
  • дальнейшее обеспечение питанием каждые пять часов после этого, но не более трех раз в сутки;
  • бесплатное проживание в отеле в случае необходимости;
  • бесплатный трансфер до места проживания и обратно в аэропорт.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияЕСАвиалинииАвиабилеты
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