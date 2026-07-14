ЕС утвердил новые правила для авиапассажиров: что изменится с 2027 года

Авиакомпании, посредники и платформы для бронирования авиабилетов будут отображать стоимость билетов вместе со стоимостью перевозки ручной клади по умолчанию.
Пассажиры смогут использовать обратный билет даже после пропуска первого рейса
Пассажиры, пропустившие перелет по первому сегменту билета в оба конца, смогут воспользоваться обратным рейсом без штрафов или дополнительных санкций.
Также автоматическое возмещение будут получать пассажиры, которых из-за изменения условий перевозки разместили в классе обслуживания ниже того, который был забронирован при покупке билета.
Правила компенсаций за задержки рейсов
Порядок компенсаций при задержке или отмене рейсов существенно не изменится. Пассажиры по-прежнему будут иметь право на компенсацию, если рейс задержался минимум на три часа и ответственность за это несет авиакомпания.
В то же время, перевозчики не будут нести ответственности за инциденты, связанные с агрессивным поведением пассажиров, неблагоприятными погодными условиями, стихийными бедствиями или забастовками работников аэропортов или наземного обслуживания.