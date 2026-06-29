Европейский Союз согласовал обновленные правила защиты авиапассажиров, которые сохраняют право на бесплатную ручную кладь и финансовые компенсации за задержки рейсов. Авиакомпании предупреждают: новые требования могут привести к росту стоимости билетов, особенно у бюджетных перевозчиков.
Договоренность стала результатом более 10 лет переговоров между Европейским советом и Европарламентом, пишет Euronews.
Что меняется для пассажиров
ЕС подтвердил соблюдение ключевых прав пассажиров: бесплатной ручной клади и компенсаций в случае задержек рейсов. Пассажиры и далее смогут получать выплаты, если рейс задерживается по меньшей мере на три часа.
В то же время уточняются размеры компенсаций:
300 евро для рейсов свыше 3500 км,
до 600 евро в случае задержки более чем на четыре часа или отмены рейса.
Европейские путешественники уже сейчас имеют право на компенсацию от 250 до 600 евро и новые правила фактически закрепляют эту систему.