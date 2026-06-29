В ЕС приняли новые правила для авиакомпаний — будут ли компенсации Сегодня 18:05 — Мир

Самолет в небе

Европейский Союз согласовал обновленные правила защиты авиапассажиров, которые сохраняют право на бесплатную ручную кладь и финансовые компенсации за задержки рейсов. Авиакомпании предупреждают: новые требования могут привести к росту стоимости билетов, особенно у бюджетных перевозчиков.

Договоренность стала результатом более 10 лет переговоров между Европейским советом и Европарламентом, пишет Euronews

Что меняется для пассажиров

ЕС подтвердил соблюдение ключевых прав пассажиров: бесплатной ручной клади и компенсаций в случае задержек рейсов. Пассажиры и далее смогут получать выплаты, если рейс задерживается по меньшей мере на три часа.

В то же время уточняются размеры компенсаций:

300 евро для рейсов свыше 3500 км,

до 600 евро в случае задержки более чем на четыре часа или отмены рейса.

Европейские путешественники уже сейчас имеют право на компенсацию от 250 до 600 евро и новые правила фактически закрепляют эту систему.

Бесплатная ручная кладь и прозрачные цены

Новые правила запрещают дополнительную оплату за базовую ручную кладь. Пассажирам гарантируют право взять один личный предмет размером 40×30×15 см и небольшой чемодан или рюкзак.

Это означает изменение бизнес-модели для лоукостеров, часто зарабатывавших именно на дополнительных багажных сборах.

Также усиливается прозрачность цен: авиакомпании и платформы бронирования обязаны сразу показывать полную стоимость билета, включая ручную кладь.

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Авиакомпании реагируют — билеты могут подорожать

Авиаперевозчики предупреждают, что новые правила увеличат издержки бизнеса. По их мнению, это неизбежно приведет к повышению цен на билеты.

В частности, бюджетные компании, которые сейчас взимают плату за ручную кладь, будут вынуждены включить эти расходы в базовый тариф.

В то же время пассажиры смогут выбирать более дешевые тарифы без багажа, если откажутся от дополнительных услуг.

Почему правила меняют именно сейчас

Пересмотр правил продолжался с 2013 года. Европарламент настаивал на расширении прав пассажиров, в то время как часть стран ЕС и авиаиндустрия выступали против.

Некоторые государства предлагали повысить порог компенсаций до четырех или даже пяти часов задержки, но эта идея не была поддержана.

Авиакомпании аргументировали это тем, что большинство задержек не зависят от них, а связаны с работой аэропортов и техническими проблемами.

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ЕС объясняет реформу тем, что авиарынок кардинально изменился с 2004 года. Тогда лоукостеры только начинали развиваться, а сейчас они перевозят сотни миллионов пассажиров каждый год.

Поэтому старые правила уже не соответствуют современным реалиям массовых перевозок и высокой конкуренции.

Новые нормы вступят в силу в 2027 году после окончательного утверждения.

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