Могут ли авиакомпании повышать цену билета после его приобретения
ЕС предупредил, что авиакомпании не должны взимать с пассажиров дополнительные сборы за топливо после того, как те уже приобрели билеты.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, которую цитирует AFP.
Что предшествовало
Это заявление прозвучало на фоне того, как испанский лоукост Volotea подвергся критике во Франции. Там в отношении него ведется расследование после того, как он требовал от клиентов оплатить топливные сборы уже после покупки билетов.
Директор авиакомпании во Франции Жиль Госселен выступил в защиту.
«Законность нашей системы была подтверждена тремя независимыми юридическими фирмами, специализирующимися на воздушном транспорте и потребительском праве. Эта мера прозрачна, она временная и действует в обе стороны, как в сторону повышения, так и в сторону снижения», — сказал Госселен агентству AFP.
«Авиакомпании могут корректировать свои опубликованные тарифы с учетом ситуации, но добавление топливного сбора в стоимость билета после его приобретения не может быть оправдано», — подчеркнула Итконен.
Любые изменения после бронирования могут «вызвать вопросы недобросовестных коммерческих практик в рамках законодательства ЕС», добавила она.