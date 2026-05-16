Могут ли авиакомпании повышать цену билета после его приобретения 16.05.2026, 01:15

ЕС предупредил, что авиакомпании не должны взимать с пассажиров дополнительные сборы за топливо после того, как те уже приобрели билеты.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, которую цитирует AFP.

Что предшествовало

Это заявление прозвучало на фоне того, как испанский лоукост Volotea подвергся критике во Франции. Там в отношении него ведется расследование после того, как он требовал от клиентов оплатить топливные сборы уже после покупки билетов.

Директор авиакомпании во Франции Жиль Госселен выступил в защиту.

«Законность нашей системы была подтверждена тремя независимыми юридическими фирмами, специализирующимися на воздушном транспорте и потребительском праве. Эта мера прозрачна, она временная и действует в обе стороны, как в сторону повышения, так и в сторону снижения», — сказал Госселен агентству AFP.

Это заявление прозвучало на фоне значительных трудностей в авиационном секторе из-за высоких цен на энергоносители, вызванных войной на Ближнем Востоке.

В Еврокомиссии же предупредили, что такие меры неприемлемы.

«Авиакомпании могут корректировать свои опубликованные тарифы с учетом ситуации, но добавление топливного сбора в стоимость билета после его приобретения не может быть оправдано», — подчеркнула Итконен.

Любые изменения после бронирования могут «вызвать вопросы недобросовестных коммерческих практик в рамках законодательства ЕС», добавила она.

