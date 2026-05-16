Европейские нефтегиганты заработали миллиарды долларов на фоне войны в Иране

Европейские нефтяные гиганты заработали миллиарды на скачку цен из-за войны в Иране

Три крупнейших европейских нефтяных компании заработали до 4,75 миллиарда долларов США от потрясений на мировых энергетических рынках из-за войны в Иране, повлекшей за собой резкий рост цен на «черное золото».

Об этом сообщает Financial Times.

Сколько заработали нефтяные компании

По оценкам пяти аналитиков, торговые подразделения Shell, BP и TotalEnergies заработали дополнительные от 3,3 до 4,75 млрд долларов. США в первом квартале 2026 года по сравнению с последними тремя месяцами прошлого года.

Таким образом, они ответственны за 48−69% от увеличения общей прибыли групп на 6,9 млрд долл. США по сравнению с предыдущим кварталом.

Отмечается, что среди европейских нефтяных компаний трейдеры ВР получили наибольшую выгоду от волатильности на рынке нефти из-за войны в Иране.

Согласно средним оценкам четырех аналитиков, торговое подразделение компании заработало на 1,75 млрд долл. США больше в первом квартале с. г., чем за последние три месяца 2025 года, что является эквивалентом почти ¼ всей скорректированной прибыли компании в прошлом году.

Однако один аналитик оценил прибыль подразделения ВР ближе к 800 млн долл. США.

В свою очередь подразделение Shell получило дополнительные 1,6 млрд долл. США от торговли в этом квартале, по средним оценкам пяти аналитиков, тогда как TotalEnergies заработала примерно на 800 млн дол. США больше.

BP управляет одной из крупнейших в мире сетей торговли нефтью, в которой работают более 2 000 человек в Лондоне, Сингапуре и Хьюстоне.

Компания торгует более чем четырьмя миллиардами баррелей сырой нефти в год, что в несколько раз превышает ее собственную добычу.

Кроме этого, компания владеет более 300 танкерами, которые перевозят сырую нефть и горючее по всему миру.

Укрінформ

