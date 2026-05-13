Microsoft рассчитывала заработать $92 млрд на инвестициях в OpenAI 13.05.2026, 01:17 — Фондовый рынок

Microsoft рассчитывала получить $92 млрд прибыли благодаря своим ранним инвестициям в OpenAI — компанию, которая создала ChatGPT и стала одним из главных драйверов современного бума искусственного интеллекта.

Об этом стало известно из внутренних документов Microsoft за начало 2023 года, обнародованных во время судебного процесса в США в рамках иска Илона Маска против OpenAI и Microsoft, пишет Bloomberg

Как выросла стоимость доли Microsoft

В начале 2023 года Microsoft инвестировала в OpenAI около $13 млрд. Генеральный директор компании Сатья Наделла заявил в суде, что эти вложения «себя оправдали, ведь мы взяли на себя риск».

С тех пор оценка OpenAI стремительно выросла. В конце марта 2026 года компания оценивалась в $852 млрд, а доля Microsoft по состоянию на октябрь 2025 года стоила примерно $135 млрд.

Иск Маска

Иск против OpenAI в 2024 году подал Илон Маск, являвшийся одним из соучредителей компании. Он обвинил Сэма Альтмана и Грега Брокмана в том, что они отошли от первоначальной некоммерческой миссии OpenAI и превратили ее в бизнес, ориентированный на прибыль. По мнению Маска, Microsoft способствовала этой трансформации.

В Microsoft и OpenAI отвергают обвинения. Компании заявляют, что иск безоснователен и связывают его со стремлением Маска усилить позиции собственного стартапа в сфере искусственного интеллекта — xAI, который он запустил в 2023 году.

