Ryanair существенно сократит количество рейсов в Грецию — причины

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о существенном сокращении количества рейсов в Грецию в зимнем расписании на 2026−2027 годы.
Как говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
Ryanair закроет свою базу в греческих Салониках, где у нее базируются три самолета, ограничит полеты в Афины и прекратит полеты в непиковые месяцы до аэропортов острова Крит (Ханья и Ираклион), что приведет к потере 700 тысяч пассажирских мест (-45%) и 12 маршрутам в будущем.
Традиционно в таком решении лоукостер обвиняет компании, управляющие греческими аэропортами.
«Эти сокращения пассажиропотока, которые можно было бы избежать, являются прямым результатом неспособности аэропортов компенсировать сбор на развитие аэропортов (ADF), особенно в Салониках, где немецкий монополист Fraport Greece повысил аэропортовые сборы на +66% с 2019 года», — заявил коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс.
Он уверен, что сокращение присутствия авиакомпании в Салониках на зиму 2026 года станет катастрофой для города и региона, поскольку Ryanair обеспечивала 90% международных перевозок туда прошлой зимой.
При этом, по его словам, самолеты из Салоник будут перераспределены в Албанию, региональную Италию и Швецию, где авиакомпанию больше устраивают условия выполнения полетов.
«В Греции есть возможность обеспечить значительный рост круглогодичного пассажиропотока, однако эти инвестиции могут быть реализованы только после того, как немецкая монополия Fraport Greece полностью подчинится разумному снижению налогов, введенному греческим правительством с ноября 2024 года, что позволит таким авиакомпаниям, как Ryanair, обеспечить необходимое транспортное сообщение для снижения хронической сезонности в Греции», — добавил МакГиннесс.
По материалам:
УНІАН
