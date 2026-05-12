0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 55% иностранных компаний продолжают работать в россии

Фондовый рынок
12
По состоянию на середину января 2026 года всего 547 международных компаний полностью покинули российский рынок. Это примерно 13% от количества иностранных бизнесов, работавших в россии до полномасштабного вторжения. Более 55% иностранных бизнесов — 2348 компаний — продолжают работать в россии, несмотря на полномасштабную войну.
Об этом говорится в исследовании Digital&Tech Trends от Ain.

Иностранный бизнес принес россии более $20 млрд налогов

В 2024 году международные компании получили в россии более $200 млрд доходов. В российский бюджет было уплачено минимум $20 млрд налогов, а общая сумма таких платежей с начала вторжения превысила $60 млрд.
Среди самых крупных доноров российского бюджета остаются компании из стран G7 и ЕС. В частности:
  • США: $38 млрд доходов и $1,2 млрд налогов;
  • Германия: $19 млрд доходов и $594 млн налогов;
  • ЕС в целом: $93,5 млрд доходов и около $2,64 млрд налогов.
Наибольшие налоговые поступления обеспечивает финансовый сектор ($1,28 млрд), где ключевыми игроками являются Raiffeisen Bank International, UniCredit и OTP Bank.
Также значительные доходы генерируют сектора FMCG ($32,7 млрд) и автомобилестроение ($30,4 млрд). Секторы пищевых продуктов, напитков, алкоголя и табака в целом заработали $71,4 млрд.
На фоне выхода западных брендов в этих нишах усиливается влияние турецких и китайских компаний.

В рф фиксируют случаи принудительного захвата активов

По данным KSE Institute, темпы выхода бизнеса в 2026 году замедлились по сравнению с предыдущими годами. Кроме добровольного выхода, есть случаи принудительного захвата активов.
Количество выходов бизнесов иностранными компаниями в россии, идентифицированных KSE
Количество выходов бизнесов иностранными компаниями в россии, идентифицированных KSE, ain.ua
К примеру, российские структуры взяли под контроль активы производителя минеральной ваты Rockwool, производителя алюминиевых банок CanPack и инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners.
Однако в конце 2025 года был зафиксирован 21 новый полный выход. Среди компаний, которые окончательно ликвидировали бизнес в России.
  • Nokia (финская корпорация телекоммуникаций и информационных технологий);
  • Rittal (немецкий производитель электротехнических систем);
  • Roland Corporation (японский производитель электронных музыкальных инструментов);
  • Kronospan (австрийский производитель древесных плит и строительных материалов);
  • Generix Group (французский разработчик программного обеспечения для логистики и ритейла);
  • Makrochem SA (польская химическая компания).
В целом на январь 2026 года еще 1369 компаний (около 32%) находятся в процессе выхода с рынка или приостановили свою деятельность в россии.
По материалам:
ain
Бизнесроссия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems