Более 55% иностранных компаний продолжают работать в россии

По состоянию на середину января 2026 года всего 547 международных компаний полностью покинули российский рынок. Это примерно 13% от количества иностранных бизнесов, работавших в россии до полномасштабного вторжения. Более 55% иностранных бизнесов — 2348 компаний — продолжают работать в россии, несмотря на полномасштабную войну.
Об этом говорится в исследовании Digital&Tech Trends от Ain.
Иностранный бизнес принес россии более $20 млрд налогов
В 2024 году международные компании получили в россии более $200 млрд доходов. В российский бюджет было уплачено минимум $20 млрд налогов, а общая сумма таких платежей с начала вторжения превысила $60 млрд.
Среди самых крупных доноров российского бюджета остаются компании из стран G7 и ЕС. В частности:
США: $38 млрд доходов и $1,2 млрд налогов;
Германия: $19 млрд доходов и $594 млн налогов;
ЕС в целом: $93,5 млрд доходов и около $2,64 млрд налогов.
Наибольшие налоговые поступления обеспечивает финансовый сектор ($1,28 млрд), где ключевыми игроками являются Raiffeisen Bank International, UniCredit и OTP Bank.
Также значительные доходы генерируют сектора FMCG ($32,7 млрд) и автомобилестроение ($30,4 млрд). Секторы пищевых продуктов, напитков, алкоголя и табака в целом заработали $71,4 млрд.
На фоне выхода западных брендов в этих нишах усиливается влияние турецких и китайских компаний.
В рф фиксируют случаи принудительного захвата активов
По данным KSE Institute, темпы выхода бизнеса в 2026 году замедлились по сравнению с предыдущими годами. Кроме добровольного выхода, есть случаи принудительного захвата активов.
К примеру, российские структуры взяли под контроль активы производителя минеральной ваты Rockwool, производителя алюминиевых банок CanPack и инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners.
Однако в конце 2025 года был зафиксирован 21 новый полный выход. Среди компаний, которые окончательно ликвидировали бизнес в России.
Nokia (финская корпорация телекоммуникаций и информационных технологий);