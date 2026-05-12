Более 55% иностранных компаний продолжают работать в россии

По состоянию на середину января 2026 года всего 547 международных компаний полностью покинули российский рынок. Это примерно 13% от количества иностранных бизнесов, работавших в россии до полномасштабного вторжения. Более 55% иностранных бизнесов — 2348 компаний — продолжают работать в россии, несмотря на полномасштабную войну.

Об этом говорится в исследовании Digital&Tech Trends от Ain.

Иностранный бизнес принес россии более $20 млрд налогов

В 2024 году международные компании получили в россии более $200 млрд доходов. В российский бюджет было уплачено минимум $20 млрд налогов, а общая сумма таких платежей с начала вторжения превысила $60 млрд.

Среди самых крупных доноров российского бюджета остаются компании из стран G7 и ЕС. В частности:

США: $38 млрд доходов и $1,2 млрд налогов;

Германия: $19 млрд доходов и $594 млн налогов;

ЕС в целом: $93,5 млрд доходов и около $2,64 млрд налогов.

Наибольшие налоговые поступления обеспечивает финансовый сектор ($1,28 млрд), где ключевыми игроками являются Raiffeisen Bank International, UniCredit и OTP Bank.

Также значительные доходы генерируют сектора FMCG ($32,7 млрд) и автомобилестроение ($30,4 млрд). Секторы пищевых продуктов, напитков, алкоголя и табака в целом заработали $71,4 млрд.

На фоне выхода западных брендов в этих нишах усиливается влияние турецких и китайских компаний.

В рф фиксируют случаи принудительного захвата активов

По данным KSE Institute, темпы выхода бизнеса в 2026 году замедлились по сравнению с предыдущими годами. Кроме добровольного выхода, есть случаи принудительного захвата активов.

К примеру, российские структуры взяли под контроль активы производителя минеральной ваты Rockwool, производителя алюминиевых банок CanPack и инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners.

Однако в конце 2025 года был зафиксирован 21 новый полный выход. Среди компаний, которые окончательно ликвидировали бизнес в России.

Nokia (финская корпорация телекоммуникаций и информационных технологий);

Rittal (немецкий производитель электротехнических систем);

Roland Corporation (японский производитель электронных музыкальных инструментов);

Kronospan (австрийский производитель древесных плит и строительных материалов);

Generix Group (французский разработчик программного обеспечения для логистики и ритейла);

Makrochem SA (польская химическая компания).

В целом на январь 2026 года еще 1369 компаний (около 32%) находятся в процессе выхода с рынка или приостановили свою деятельность в россии.

