0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Карпатська джерельна» обновила этикетку из-за штрафа в 9 млн гривен — детали

Фондовый рынок
59
«Карпатська джерельна» обновила этикетку из-за штрафа в 9 млн гривен — детали
«Карпатська джерельна» обновила этикетку из-за штрафа в 9 млн гривен — детали
Производителю воды «Карпатська джерельна» пришлось изменить свою этикетку. Бутылки с обновленным дизайном уже появились в продаже, но привычные элементы в нем исчезли.

Почему сменили этикетку

Новые этикетки «Карпатськой джерельной» компания изготовила после того, как получила штраф в размере 9,4 миллиона гривен от Антимонопольного комитета.
Напомним, в марте АМКУ наказал ООО «Карпатские минеральные воды» за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
Тогда регулятор пришел к выводу, что компания распространяла ложные сведения о происхождении воды.
Дело в том, что на старой этикетке популярной воды изображены горы, ели и карта с отметкой «Карпаты» на ней. Там же находилось название «Карпатська».
После исследования того, как потребители воспринимают этикетку, комитет решил, что ее дизайн и название могут вводить людей в заблуждение. Покупатели действительно могли подумать, что у воды есть происхождение из Карпат. Хотя на самом деле ее производят в Золочевском районе Львовской области, который не относится к горным.
Учитывая изложенное, ООО «Карпатские минеральные воды» может получить неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и/или реализаторами вод минеральных природных столовых, — отметил Антимонопольный комитет.
Поэтому комитет наложил штраф на компанию и приказал устранить нарушение.

Как изменилась этикетка

Еще во время рассмотрения дела в марте производитель сообщил АМКУ, что планирует изменить дизайн этикетки воды, чтобы устранить нарушение.
В ООО «Карпатские минеральные воды» объяснили, что название «Карпатська джерельна» зарегистрировали исключительно как торговую марку, и она не указывает на регион происхождения продукции.
Первые партии воды с обновленной этикеткой уже поступили в магазины на продажу. В новом дизайне можно увидеть, что горные очертания исчезли, убрали и привычную надпись «Карпаты».
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems