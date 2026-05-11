«Карпатська джерельна» обновила этикетку из-за штрафа в 9 млн гривен — детали

Производителю воды «Карпатська джерельна» пришлось изменить свою этикетку. Бутылки с обновленным дизайном уже появились в продаже, но привычные элементы в нем исчезли.

Почему сменили этикетку

Новые этикетки «Карпатськой джерельной» компания изготовила после того, как получила штраф в размере 9,4 миллиона гривен от Антимонопольного комитета

Напомним, в марте АМКУ наказал ООО «Карпатские минеральные воды» за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Тогда регулятор пришел к выводу, что компания распространяла ложные сведения о происхождении воды.

Дело в том, что на старой этикетке популярной воды изображены горы, ели и карта с отметкой «Карпаты» на ней. Там же находилось название «Карпатська».

После исследования того, как потребители воспринимают этикетку, комитет решил, что ее дизайн и название могут вводить людей в заблуждение. Покупатели действительно могли подумать, что у воды есть происхождение из Карпат. Хотя на самом деле ее производят в Золочевском районе Львовской области, который не относится к горным.

Учитывая изложенное, ООО «Карпатские минеральные воды» может получить неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и/или реализаторами вод минеральных природных столовых, — отметил Антимонопольный комитет.

Поэтому комитет наложил штраф на компанию и приказал устранить нарушение.

Как изменилась этикетка

Еще во время рассмотрения дела в марте производитель сообщил АМКУ, что планирует изменить дизайн этикетки воды, чтобы устранить нарушение.

В ООО «Карпатские минеральные воды» объяснили, что название «Карпатська джерельна» зарегистрировали исключительно как торговую марку, и она не указывает на регион происхождения продукции.

Первые партии воды с обновленной этикеткой уже поступили в магазины на продажу. В новом дизайне можно увидеть, что горные очертания исчезли, убрали и привычную надпись «Карпаты».

