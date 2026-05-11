НКЦБФР обновляет правила выпуска муниципальных облигаций: что изменится

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила проект решения «Об утверждении Положения о порядке эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения». Документ предусматривает обновление правил эмиссии и обращения муниципальных облигаций. Обсуждение продлится 20 рабочих дней.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Правила приведут в соответствие с Бюджетным кодексом

Проект решения приводит действующие правила в соответствие с Бюджетным кодексом Украины и уточняет перечень органов, которые могут принимать решение о выпуске муниципальных облигаций. Это:

Верховный Совет Автономной Республики Крым;

областные советы;

городские советы;

поселковые советы;

сельские советы.

Для общин расширяют возможности привлечения средств

Документ также предусматривает расширение возможностей общин по привлечению финансирования через рынки капитала. Предложены два механизма выпуска муниципальных облигаций.

Первый вариант — выпуск по одному проспекту эмиссии. Это позволит общине в рамках одного выпуска привлечь весь планируемый объем финансирования в течение бюджетного года.

Второй вариант — использование механизма базового проспекта и отдельных выпусков в пределах утвержденных параметров. В таком случае местные советы смогут в течение года проводить несколько выпусков облигаций без оформления нового проспекта эмиссии для каждого отдельного выпуска в зависимости от потребностей общества.

При этом сокращен срок рассмотрения документов в НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до 7 рабочих дней.

