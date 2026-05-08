UniCredit продаст часть бизнеса в рф инвестору из ОАЭ

Фондовый рынок
UniCredit сокращает присутствие в россии
Итальянский банк UniCredit объявил о подписании необязательного соглашения о продаже части своей дочерней российской структуры АО «Банк». Покупателем выступит частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, у которого давние связи с местным институциональным и бизнес-сообществом.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В рамках сделки предусмотрено выделение части деятельности АО «Банк» в отдельную структуру — New Bank. После этого остаток бизнеса, который будет называться Remaining Bank, будет продан инвестору. После завершения сделки UniCredit будет владеть 100% New Bank, тогда как покупатель получит 100% Remaining Bank.

Присутствие UniCredit в россии

В банке заявили, что сделка ускорит переориентацию деятельности UniCredit в россии. В дальнейшем сделки будут сосредоточены преимущественно на международных платежах в евро и долларах США для не находящихся под санкциями западных и российских корпоративных клиентов.
Переходный процесс организуется таким образом, чтобы обеспечить непрерывность работы для клиентов и работников.
Клиенты, использующие платежные решения UniCredit для операций с россией, сохранят доступ к действующим сервисам на протяжении всего процесса.

Финансовый эффект сделки

В UniCredit ожидается, что соглашение обеспечит общий положительный эффект для капитала на уровне около 35 базисных пунктов.
В то же время, на момент закрытия сделки прогнозируется негативное влияние в пределах 20−25 базисных пунктов будет компенсировано снижением остаточного экстремального риска примерно до 30−40 базисных пунктов против 93 базисных пунктов по состоянию на первый квартал 2026 года.
Также сделка может привести к совокупному негативному влиянию на доходы и убытки в объеме примерно 3−3,3 млрд евро. В частности, речь идет об негативном эффекте в размере 1,6−1,8 млрд евро из-за наличных валютных резервов, который в банке назвали неденежным фактором без влияния на капитал.
Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года. Для этого стороны должны подписать обязательную документацию, завершить выделение нового банка и получить согласование регуляторных органов.
UniCredit также заявили, что сделка не повлияет на выплаты акционерам, поскольку ее эффект не будет учитываться в определении чистой прибыли для распределения.
По материалам:
Finance.ua
