Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «Конкорд»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 мая 2026 года завершил ликвидацию АО «АКБ «Конкорд».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк официально прекратил деятельность

Согласно части третьей статьи 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», 5 мая 2026 г. в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесли запись о государственной регистрации прекращения АО «АКБ «Конкорд» как юридического лица.
В этой связи ликвидация банка считается завершенной, а сам банк- ликвидированным.
Также прекращены полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО «АКБ Конкорд».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, однако это решение было обжаловано в судебном порядке.
Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не влияет на стабильность банковского сектора Украины. В Нацбанке тогда сообщили:
  • финансовое учреждение не обеспечивало функционирование надлежащей системы управления рисками;
  • не предоставляла запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора;
  • ненадлежащим образом исполняла обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финмониторинга.
Верховный Суд 30 июля 2025 г. рассмотрел кассационные жалобы Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк „Конкорд“». Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которым было признано противоправным и отменено решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ „Конкорд“».
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
