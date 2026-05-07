Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «Конкорд» Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 5 мая 2026 года завершил ликвидацию АО «АКБ «Конкорд».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Банк официально прекратил деятельность

Согласно части третьей статьи 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», 5 мая 2026 г. в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесли запись о государственной регистрации прекращения АО «АКБ «Конкорд» как юридического лица.

В этой связи ликвидация банка считается завершенной, а сам банк- ликвидированным.

Также прекращены полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО «АКБ Конкорд».

Напомним, ранее Finance.ua писал, что правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «АКБ «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года из-за систематических нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, однако это решение было обжаловано в судебном порядке.

Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не влияет на стабильность банковского сектора Украины. В Нацбанке тогда сообщили:

финансовое учреждение не обеспечивало функционирование надлежащей системы управления рисками;

не предоставляла запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора;

ненадлежащим образом исполняла обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финмониторинга.

Верховный Суд 30 июля 2025 г. рассмотрел кассационные жалобы Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк „Конкорд“». Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которым было признано противоправным и отменено решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «АКБ „Конкорд“».

