Apple заплатит $250 млн из-за Siri: что произошло

На своей конференции WWDC 2024 компания Apple сделала огромную ставку на искусственный интеллект, пообещав целый набор функций на базе ИИ, которые еще не материализовались, даже через два года.
И теперь технологический гигант из Купертино пожинает плоды за излишние обещания и невыполнение заявленного относительно своего разрекламированного Siri с помощью ИИ.
Для тех, кто, возможно, не в курсе, на WWDC 2024 Apple активно расхваливала более персонализированный Siri, обещая голосового помощника, способного выполнять контекстные задания в поддерживаемых приложениях по голосовым командам, использовать личные данные для предоставления индивидуальных услуг, например, сканировать приложение «Сообщения» для поиска конкретного под контента.
Интересно, что, по некоторым недавним данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple должна была выпустить эти функции с обновлением iOS 26.4 в феврале 2026 года. Однако эти возможности до сих пор не появились и, по-видимому, остаются в планах, пока Apple продолжает работать над новым Siri в стиле чат-бота, строящегося на основе кастомизированной версии Gemini от Google.
Это подводит нас к существу сегодняшней темы. Apple согласилась урегулировать коллективный иск на сумму 250 миллионов долларов. Иск обвинял технологического гиганта из Купертино в ведении ложной рекламной кампании, ошибочно преувеличившей возможности ИИ Siri, побуждая покупателей к приобретению линейки iPhone 16 на якобы ложных основаниях.
Следует отметить, что Apple прекратила свою маркетинговую кампанию до марта 2025 г., одновременно отложив запуск новых функций Siri.
Согласно условиям урегулирования, все, кто подаст претензию, получат выплату в размере 25 долларов за каждое соответствующее устройство, включая модели iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, приобретенные в период с 10 июня. Однако, если количество претензий будет низким, выплата за каждое соответствующее устройство может составить до 95 долларов.
