Samsung достигла рыночной капитализации в $1 трлн Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Акции Samsung Electronics в среду выросли более чем на 15%, что позволило компании превысить рыночную капитализацию в 1 трлн долларов. Рост произошел на фоне повышенного интереса инвесторов к акциям, связанным с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает CNBC.

Компания стала второй в Азии, достигшей этого показателя, после TSMC. Впервые этот уровень капитализации Samsung преодолел 26 февраля, свидетельствуют данные FactSet.

Рекордные финансовые результаты

Котировки компании достигли исторического максимума и демонстрируют наибольший однодневный рост за всю историю.

Ралли произошло после публикации финансовых результатов за первый квартал. Операционная прибыль выросла более чем в восемь раз до 57,2 трлн вон, а выручка достигла рекордных 133,9 трлн вон.

Показатель операционной прибыли за первый квартал тоже превысил общий результат за весь 2025 год, составивший 43,6 трлн вон.

Росту акций также способствовали сообщения о том, что Apple ведет предварительные переговоры с Samsung и Intel по производству чипов в США. Это может означать диверсификацию поставок вне сотрудничества с TSMC.

Ключевым фактором роста прибыльности Samsung стали продажи высокоскоростной памяти (HBM). В то же время компания сталкивается с конкуренцией со стороны SK Hynix, ранее получившей преимущество в этом сегменте.

Аналитики отмечают, что рост акций Samsung обусловлен высоким спросом на память для ИИ, ограниченным предложением и повышением конкурентоспособности компании. В частности, наблюдается дефицит чипов DRAM и NAND из-за возрастания потребностей в хранении и обработке данных для систем искусственного интеллекта.

В то же время, запуск новых производственных мощностей в полупроводниковой отрасли обычно требует от двух до трех лет, что означает сохранение ограниченного предложения в краткосрочной перспективе.

