Какие инновации появились в вагонах «Укрзализныци»

Укрзализныця сообщила, какие инновации появились в вагонах в последнее время.

«Хотя во время войны мы несколько ограничены в размахе обновлений и модернизаций, мы каждый раз пытаемся находить изобретательные решения, чтобы улучшить ваши впечатления от вагона», — пишут там.

Комфорт

Улучшенная аккумуляторная батарея. Она позволит поездной бригаде подготовить комфортную температуру в купе еще до посадки пассажиров — например, пока неподключенный вагон стоит на солнце где-то в Хельме, ожидая своих пассажиров.

Безопасность

В вагонах присутствуют камеры с записью, ночной съемкой и активацией за датчиком движения. Проводник может следить за обстановкой в ​​коридоре через специальные мониторы в служебном купе. В купе и в уборных есть кнопка экстренного вызова проводника.

Для детей

Как пишут в компании, среди нового — в маленькой уборной добавлены навесные сиденья, а в большой — пеленальные столики повышенной прочности.

Также обновили подсветку зеркал, зону умывания и механику открывания мусорных свалок «без рук». У купе есть новые детские манежи.

Также есть тачскрин-управление интенсивностью и цветом освещения, шахматные доски на основном столике, а на каждой верхней полке — дополнительный индивидуальный столик с местом для подстаканника.

Напомним, Укрзализныця вводит динамичное ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу. Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Также согласована индексация тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов.

