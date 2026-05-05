0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие инновации появились в вагонах «Укрзализныци»

Фондовый рынок
10
Какие инновации появились в вагонах «Укрзализныци»
Какие инновации появились в вагонах «Укрзализныци»
Укрзализныця сообщила, какие инновации появились в вагонах в последнее время.
«Хотя во время войны мы несколько ограничены в размахе обновлений и модернизаций, мы каждый раз пытаемся находить изобретательные решения, чтобы улучшить ваши впечатления от вагона», — пишут там.

Комфорт

Улучшенная аккумуляторная батарея. Она позволит поездной бригаде подготовить комфортную температуру в купе еще до посадки пассажиров — например, пока неподключенный вагон стоит на солнце где-то в Хельме, ожидая своих пассажиров.
Читайте также

Какие инновации появились в вагонах «Укрзализныци»

Безопасность

В вагонах присутствуют камеры с записью, ночной съемкой и активацией за датчиком движения. Проводник может следить за обстановкой в ​​коридоре через специальные мониторы в служебном купе. В купе и в уборных есть кнопка экстренного вызова проводника.

Для детей

Как пишут в компании, среди нового — в маленькой уборной добавлены навесные сиденья, а в большой — пеленальные столики повышенной прочности.
Читайте также
Также обновили подсветку зеркал, зону умывания и механику открывания мусорных свалок «без рук». У купе есть новые детские манежи.
Также есть тачскрин-управление интенсивностью и цветом освещения, шахматные доски на основном столике, а на каждой верхней полке — дополнительный индивидуальный столик с местом для подстаканника.
Напомним, Укрзализныця вводит динамичное ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу. Продажа билетов по новым коэффициентам начнется с 25 апреля. Также согласована индексация тарифов в вагонах СВ (люкс) международных поездов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems