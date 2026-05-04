«Киевстар» работает над «народным IPO»

Телеком-оператор «Киевстар» работает над возможностью предоставить гражданам доступ к покупке акций компании на внутреннем рынке.
Об этом в интервью «Forbes Украина» рассказал генеральный директор «Киевстар» Александр Комаров.

Переговоры с регулятором

По словам руководителя, компания ведет переговоры с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по размещению акций Kyivstar Group в Украине.
Ключевым техническим условием является обеспечение прямой связи между ценой акций на американской бирже Nasdaq и их стоимостью на локальном рынке.
В компании отмечают, что работают над реализацией концепции «народного IPO».
«Мы делаем некоторые вещи, не имеющие прямого влияния на бизнес в данный момент. Но у них есть потенциал развития в будущем. Сейчас работаем над „народным IPO“», — объяснил руководитель компании.

Реакция инвесторов

Комаров отметил, что внешние инвесторы положительно воспринимают трансформацию «Киевстар» из классического телеком-оператора в цифровую компанию. В частности, оператор развивает проект спутниковой связи Direct-to-Cell, в кооперации с наземными сетями которого CEO видит будущее, хотя Комаров признает, что сейчас этот проект убыточный.
Кроме того, компания совместно с Министерством цифровой трансформации инвестирует в создание украинской национальной языковой модели. Хотя у этого ИИ-проекта пока нет прямого бизнес-кейса, «Киевстар» получит некоторые права на использование модели и возможности для их коммерциализации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что НКЦБФР предлагает привлечь индивидуальные инвестиционные счета. Эти счета будут доступны гражданам Украины и физическим лицам, а их учет будут вести инвестиционные фирмы, которые получат соответствующую лицензию от НКЦБФР.
Инвестиционный счет позволит гражданам получить налоговую льготу: если не выводить деньги с этого счета в течение пяти лет, они получат право вывести все доходы, полученные на этот счет, без налогов. Главное условие — вкладываться в определенные инструменты и не выводить средства в течение пяти лет.
Что касается вопроса того, куда именно будут вкладываться средства с инвестиционных счетов, то сначала предлагается докомпоновать счета акциями доходных государственных компаний, которые платят дивиденды.
