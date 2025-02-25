Глава НКЦБФР ставит задачу за 2 года иметь в Украине 5 IPO или SPO, первым может стать «Укрпочта» — Finance.ua

Глава НКЦБФР ставит задачу за 2 года иметь в Украине 5 IPO или SPO, первым может стать «Укрпочта» Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Глава НКЦБФР ставит задачу за 2 года иметь в Украине 5 IPO или SPO, первым может стать «Укрпочта»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) работает над увеличением количества привлекательных инструментов на рынке, кроме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), стоит задача помочь с организацией в ближайшие два года минимум пяти первичных или вторичных первичных размещений (IPO или SPO).

Об этом рассказал глава НКЦБФР Руслан Магомедов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Теперь нужно, чтобы появилось что-то, кроме ОВГЗ. Лично я ставлю себе KPI, чтобы к концу моей каденции (23 февраля 2027 года. — Ред.) у нас появилось хотя бы пять известных на всю страну, а может и шире, эмитентов. Скорее всего, это может быть даже не IPO, а SPO», — рассказал Магомедов.

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По мнению главы комиссии, такой компанией могла бы стать государственная «Укрпочта», с генеральным директором которой Игорем Смелянским разговор об этом шел еще до войны и продолжается.

«Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы, потому что у людей точно есть аппетит к инвестированию. У нас также есть третий уровень пенсионного обеспечения, и фондам надо куда-то вкладывать, кроме ОВГЗ и банковских депозитов. „Укрпочта“ — понятный сервис, идея Игоря — не просто конкурировать с „Новой почтой“, а сделать такой украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизированный ІТ — то есть будет понятная бизнес-модель, в которую можно вкладываться», — отметил Магомедов.

По его мнению, для IPO или SPO могут также рассматриваться государственные банки, возможно даже «Укрзализныця».

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«Никто же не говорит, что государство должно отдать все, нет, речь о миноритарном пакете. Это как раз придает так называемой надежности, что государство управляет, оно не бросит на произвол судьбы. Я уверен, что если Смелянский сделает свое SPO — его купят, там просто не будет вариантов. Тогда прибежит кто-то другой из корпоративного бизнеса, и тоже захочет выпустить. Оно так работает», — объяснил глава НКЦБФР.

Он подчеркнул, что важно появление на рынке акций, действительно выпущенных для привлечения капитала, потому что до этого акции выпускались в процессе приватизации, и менеджмент компаний в большинстве случаев не был заинтересован в том, чтобы поддерживать свой имидж в глазах инвесторов.

Магомедов добавил, что параллельно регулятор улучшит контроль для защиты инвесторов.

«Для этого мы начали коренным образом менять саму Комиссию, будем менять требования к отчетности. Мы ее, с одной стороны, упростим, а с другой стороны, хотим перейти к так называемому риск-ориентированному подходу. Надеюсь, что где-то к концу года уже будут результаты, когда СМИ, наши профессиональные участники, конечные потребители почувствуют произошедшие у нас изменения. Изменятся механизмы подачи отчетности, требования к пруденциальным нормативам, к предоставлению этой информации», — сообщил глава НКЦБФР.

«То есть мы сделаем все проще, понятнее, но контроль будет более четким и жестким», — подытожил Магомедов.

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