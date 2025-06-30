Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award — Finance.ua
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Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award

Фондовый рынок
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Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award
Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award
26 июня в Киеве был определен победитель номинации «Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций» в рамках Fin Blogger Award . Организаторами премии выступают финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет».
Отметим, что номинация «Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций» внеконкурсная. То есть в ней не происходит публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.
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Победителем «Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций» стала Елена Черкасская, имеющая свой блог в Instagram почти на 7 тыс. подписчиков.
Она консультирует по финансам семьи, бизнес и доступно рассказывает об инвестициях. Также проводит финансовые челенджи.
По материалам:
Finance.ua
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