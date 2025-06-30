Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award — Finance.ua

Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций— Fin Blogger Award

Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций» в рамках . Организаторами премии выступают финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет». 26 июня в Киеве был определен победитель номинации «» в рамках Fin Blogger Award Организаторами премии выступают финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет».

Отметим, что номинация «Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций» внеконкурсная. То есть в ней не происходит публичного голосования — решение принимается на основе профессиональной оценки вклада, достижений или особых заслуг в сфере.

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Победителя определили за взрывной рост проекта или эксперта в 2024 году: новая аудитория, новый уровень влияния. То есть того человека, который сумел достичь немалого прогресса в мире финансов и, как следствие, увеличить аудиторию.

Елена Черкасская, имеющая свой Победителем «Медиапрорыв года в нише финансов и инвестиций» сталаимеющая свой блог в Instagram почти на 7 тыс. подписчиков.

Она консультирует по финансам семьи, бизнес и доступно рассказывает об инвестициях. Также проводит финансовые челенджи.

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