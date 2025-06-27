Fin Blogger Award: определили лучший блог о финансах для женщин — Finance.ua

Fin Blogger Award: определили лучший блог о финансах для женщин Сегодня 16:45

Fin Blogger Award: определили лучший блог о финансах для женщин

В Киеве вот уже третий год подряд проходит вручение престижной премии — Fin Blogger Award . В этом году ее организаторами стали финансовые порталы «Минфин» и «Биржевой университет».

Одной из номинаций, по итогам которой определяли победителя, была «Лучший блог о финансах для женщин». На нее претендовали сразу девять инфлюенсеров, которые наиболее профессионально знакомят пользователей с миром сбережений и инвестиций.

Триумфатором этой номинации стала публичный инвестор, основательница онлайн-школы финансовой грамотности и инвестиций «Я МОГУ» — Елена Набатова.

своем блоге , который в настоящее время насчитывает более 6 тыс. подписчиков, Набатова проводит регулярно курсы и доступно объясняет вещи по инвестированию. Также она публично показывает свой портфель с инвестициями.

В прошлом году победительницей в номинации «Лучший блог о финансах для женщин» стала предприниматель, инвестор, а также эксперт в сфере финансов — Дарья Совенко.

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