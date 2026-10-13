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ИИ становится дешевле, но требует больше ресурсов: почему будет расти спрос на вычисления

Технологии&Авто
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ИИ
ИИ
Искусственный интеллект дешевеет, но его развитие может увеличить спрос на вычислительные ресурсы. Причина — распространение автономных ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи в течение длительного времени и использовать значительно больше вычислений, чем обычные чаты.
Об этом рассказал руководитель исследовательского подразделения Grayscale Зак Пандл. По его оценке, рост использования ИИ может опередить повышение эффективности моделей и усилить спрос на физическую инфраструктуру для их работы.

Почему ИИ-агенты потребляют больше токенов

Конкуренция со стороны более дешевых моделей с открытыми весами снижает стоимость токенов — единиц текста, которые обрабатывает и генерирует искусственный интеллект. Например, по данным Anthropic, ее новая модель Sonnet стоит до 30% дешевле выполнения одной задачи.
В то же время автономные ИИ-агенты могут работать над целями пользователя круглосуточно. В отличие от чатов, которые в основном отвечают на отдельные вопросы, агенты выполняют целые последовательности действий: анализируют данные, обрабатывают документы и готовят результаты.
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По оценке Grayscale, в зависимости от задачи, такие процессы могут потребовать в 5−50 раз больше токенов, чем обычное взаимодействие с чат-ботом.
Эту тенденцию подтверждают данные OpenAI, OpenRouter и Similarweb, приведенные в аналитическом материале криптоподразделения Andreessen Horowitz — a16z. Согласно им, ИИ-агенты используют почти в пять раз больше токенов, чем люди, а объемы их потребления с февраля 2026 года выросли примерно в 14 раз.
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Наиболее активные компании генерируют более восьми раз больше токенов, чем типичные предприятия. Распространение агентов увеличивает потребность в памяти и влияет на использование традиционных инструментов автоматизации.

Как это повлияет на спрос на инфраструктуру

По прогнозу Goldman Sachs, на который ссылается Пандл, к 2030 году потребление токенов может возрасти в 24 раза. Одним из ключевых факторов этого роста станет распространение автономных ИИ-агентов.
Даже если модели будут эффективнее и потребуют меньше ресурсов для выполнения отдельных задач, общий спрос на вычисления может увеличиваться. Это произойдет, если использование ИИ будет расти быстрее, чем будет повышаться эффективность технологий.
Работа цифровых сервисов зависит от физической инфраструктуры — электроэнергии, дата-центров и графических процессоров (GPU). Их снабжение и расширение мощностей требуют времени, поэтому быстрый рост спроса может усилить конкуренцию за доступные ресурсы.
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В качестве примера Пандл привел компанию CoreWeave, которая сообщила о заключении новых контрактов на вычислительные мощности по более высоким ценам.
По мнению аналитика, удешевление ИИ будет расширять возможности его использования, а развитие автономных агентов может еще больше увеличить потребность в вычислениях. В таких условиях потенциальные преимущества получат компании, владеющие дефицитными ресурсами для работы искусственного интеллекта.
По материалам:
incrypted
ИИТехнологии
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