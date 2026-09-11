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Есть ли на рынке пузырь ИИ: Bank of America оценил риски

Фондовый рынок
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Bank of America не видит признаков пузыря на рынке ИИ в США
Bank of America не видит признаков пузыря на рынке ИИ в США
Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, пока не выглядят как пузырь, который вот-вот лопнет. В Bank of America считают, что даже рост доходности американских облигаций еще не достиг уровня, который мог бы серьезно ударить по таким акциям.
Как сообщает MarketWatch, аналитики банка также не видят признаков того, что нынешний ажиотаж вокруг ИИ уже перерос в опасный перегрев рынка.

Прибыли ИИ-компаний растут быстрее цен акций

В Bank of America отмечают, что доходы компаний сектора искусственного интеллекта сейчас растут быстрее цен их акций. Поэтому соотношение стоимости акций к прибыли снижается, даже несмотря на высокий интерес инвесторов к технологиям ИИ.
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Для оценки ситуации аналитики используют свой индикатор риска пузыря. Он учитывает доходность актива, его волатильность, динамику движения цены и уязвимость.
По этому показателю у Bank of America относительно спокойно оценивают ситуацию на американском фондовом рынке. Аналитики также ожидают, что после возможных коррекций акции могут быстро восстанавливаться.

Чем нынешний рынок отличается от пузырька доткомов

В Bank of America сравнили нынешнюю ситуацию с концом 1990-х годов. Тогда доходность долгосрочных облигаций США выросла более чем на 200 базисных пунктов, а Федеральная резервная система повысила ставки более чем на 100 базисных пунктов. Несмотря на это, Nasdaq продолжал расти.
Однако во время пузыря доткомов цены акций значительно оторвались от реальных финансовых показателей компаний. По мнению Bank of America, в 2026 году такого разрыва пока нет.
Максимальное падение стоимости 30-летних облигаций США в этом году составило 7%, тогда как в 2022 году оно достигало 25%. В то же время, процентные платежи США сейчас оцениваются примерно в 4,1% ВВП против почти 5% в конце 1990-х.
В банке предполагают, что распространение искусственного интеллекта и ожидаемый рост производительности могут помочь экономике выдерживать более высокие затраты на обслуживание долга.

Инвесторы пока не демонстрируют сильной обеспокоенности

По оценке Бенджамина Боулера, рынки волатильности пока не показывают значительной обеспокоенности из-за роста доходности облигаций. Глобальный индекс финансового стресса Bank of America, учитывающий от 20 до 40 показателей рыночной тревоги в пяти классах активов, также не зафиксировал заметной реакции.
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В то же время, аналитики предупреждают о возможном усилении волатильности ставок после предстоящих заседаний ФРС. Это может произойти, если ожидаемого рынками усиления монетарной политики не произойдет.
В четверг доходность 10-летних облигаций США составила 4,83%, а фьючерсы на Nasdaq указывали на более низкое открытие торгов.
По материалам:
ua.news
ТехнологииИИФондовый рынок
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