Верховный Суд защитил источник финансирования достройки жилья для 11 тысяч инвесторов «Аркады» Сегодня 10:12 — Фондовый рынок Верховный Суд защитил источник финансирования достройки жилья для 11 тысяч инвесторов «Аркады»

Решение Верховного Суда от 3 сентября 2026 года о возобновлении на 15 лет договора аренды участка площадью 21,9 га на Осокорках-Центральных снимает правовую неопределенность вокруг одной из площадок, за счет которых финансируется достройка объектов обанкротившегося банка «Аркада».

Как пишет « Апостроф «, банк «Аркада» был одним из крупнейших операторов жилищного строительства в Киеве и финансировал возведение жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» на Осокорках. После признания банка неплатежеспособным строительство остановилось, а без квартир остались около 11 тысяч инвесторов, большинство из которых заплатили за жилье полностью.

Выход из ситуации закрепил Меморандум от 7 апреля 2021 года, подписанный с участием государства, киевской городской власти и застройщика. Его механизм состоит в том, что определенные земельные массивы на Осокорках общей площадью 176 га становятся источником финансирования: средства от их освоения направляются на завершение остановленных домов. Спорный участок является частью этого массива.

Строительные работы возобновились в сентябре 2021 г. после привлечения к проекту компании Stolitsa Group. С этого времени введено в эксплуатацию 9 домов в ЖК «Эврика» и «Патриотика», инвесторам передано 3225 квартир, а также построен новый детский сад на 110 мест.